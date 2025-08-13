楊柳颱風今（13）日襲台，目前強度略增、暴風圈擴大，預計將於中午登陸台東一帶，東、南部皆需嚴防強風豪雨。前氣象局長鄭明典在臉書粉專示警，楊柳颱風移速快，主要雨帶周遭地區將出現短延時強降雨和強陣風，尤其是台東、西南部沿海更要注意颱風中心附近的強風，中央氣象署今早也已針對台東縣綠島、蘭嶼鄉發出颱風強風告警，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。
楊柳颱風移速快！鄭明典：主要雨帶出現強降雨、強陣風
前氣象局長鄭明典發文指出，楊柳颱風接近台灣移速快，要注意颱風主要雨帶，周遭地區將會出現短延時強降雨和強陣風，建議民眾多加觀測雷達回波圖，以此掌握颱風動態。
鄭明典表示，楊柳颱風對稱性提高，強風區範圍也擴大，能量明顯增加，因此通過台灣地形時影響較明顯，尤其預測路徑偏南，颱風結構恐怕不會被中央山脈破壞太多，南部風雨必須嚴加防範。此外，颱風中心可能從台東通過，將帶來陸上強風，等到中心過了台東之後，西南部沿海也會有強風，一定要多加注意。
楊柳颱風增強長胖！台東14級強風告警
中央氣象署顯示，楊柳颱風13日6時的中心位置在北緯22.0度，東經122.5度，即在台東的東南東方約170公里之處，並以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
氣象署表示，楊柳颱風在過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。
目前氣象署也針對台東縣綠島、蘭嶼鄉發出颱風強風告警，示警颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽，警報預計持續至9點30分。
陸上強風特報
受到楊柳颱風及外圍環流影響，今日台東縣（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及蘭嶼局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今夜至明晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，請嚴加防範。
紅色燈號：台東縣。
橙色燈號：雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣。
黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣。
