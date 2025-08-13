我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊柳颱風持續發布「海上陸上警報」，颱風中心已在下午1時00分至1時10分之間登陸「台東太麻里」，預計傍晚在台南、高雄一帶出海，各地雨勢今天最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

若是天災造成的漏水、淹水，以及不是房客過失而造成的損壞，依照《租賃住宅市場發展及管理條例》第8條與民法第430條，修繕責任應由房東負責

房客可以請房東按照比例減少租金

如果房子是完全無法使用了，房客也能要求終止租賃合約

▲▲修繕漏水期間，房客可以跟房東商量減少租金。（圖／信義房屋提供）

原則上房東只有在自己有過失的情況下，才需要賠償

如果是單純的天災，而且房東沒有過失，一般來說房東不需要賠償

