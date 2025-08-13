楊柳颱風升級成中颱後，稍早於台東太麻里登陸，氣象署表示，目前是花蓮及台東風雨最大的時段，下午嘉義以南、澎湖將迎接最強風雨，預計傍晚楊柳颱風將從台南、高雄一帶出海。強勁風雨如果造成租屋處淹水、漏水怎麼辦？對此，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠表示，房東對於非房客過失造成的損壞，應該負責修繕。
楊柳颱風今（13）日下午1點到1點10分之間登陸台東太麻里，持續朝西前進，通過中央山脈後，預計傍晚在台南或高雄地區出海，氣象署科長劉宇其提醒，目前花蓮、台東市風雨最大的時候，等到颱風通過中央山脈，將輪到嘉義以南及澎湖風雨最大，預計要到晚間8點，風雨才會趨緩。
颱風天漏水、淹水誰要修？
強勁風雨為當地帶來部分災情，如果租屋處因為颱風或豪雨等天災，發生漏水、淹水情況，應該由誰進行修繕呢？崔媽媽基金會法務組長曹筱筠告訴《NOWNEWS》，若是天災造成的漏水、淹水，以及不是房客過失而造成的損壞，依照《租賃住宅市場發展及管理條例》第8條與民法第430條，修繕責任應由房東負責。
修理期間租金怎麼算？
在修繕期間，租屋處不能繼續居住的話，房租要怎麼辦？曹筱筠表示，如果租屋處是短時間內不能使用，像是其中一間房間或是廚房、浴室等不能用，房客可以請房東按照比例減少租金，舉例來說，如果修繕要花一週的時間，房客可以請房東少收一週的租金；如果房子是完全無法使用了，房客也能要求終止租賃合約。
私人物品壞了誰要賠？
另外，如果因為漏水，導致房客擺放在租屋處的私人物品損壞，可以要求房東賠償嗎？曹筱筠指出，原則上房東只有在自己有過失的情況下，才需要賠償，例如，房東明明知道屋頂老舊常漏水，房客也有一直提醒，房東卻不維修，導致颱風來臨時損害變嚴重，這樣就可能需要賠償，但如果是單純的天災，而且房東沒有過失，一般來說房東不需要賠償。
資料來源：氣象署、崔媽媽基金會
「楊柳颱風」相關議題
楊柳颱風17級狂風！鐵片空中猛飛、小貨車遭掀翻 恐怖現場畫面曝
楊柳颱風災情不斷更新／漁船被強風吹上馬路！台東幼兒園屋頂掀翻
快訊／楊柳颱風13:00登陸台東太麻里！5小時貫穿台灣 風雨達顛峰
8/14停班停課最新通知／楊柳颱風正式登陸！金門明天上午放防災假
