我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟王牌羅戈本季對戰樂天桃猿5戰全勝，對戰防禦率僅1.44。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟李振昌本季面對樂天桃猿出賽8場，對戰防禦率0。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

▲王翊亘認為，樂天桃猿先發捕手宋嘉翔是桃猿在台灣大賽的X因子。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.11）

▲王翊亘認為，中信兄弟陳俊秀面對樂天桃猿左投群，若能在代打時發揮關鍵一擊，將成為影響戰局的X因子。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中職36年台灣大賽將在明（18）日點燃戰火，由樂天桃猿交手中信兄弟，球評王翊亘預測今年台灣大賽會打好打滿，直到第7戰才分出勝負，他看好兄弟以4勝3敗擊退桃猿奪下2連霸。王翊亘點出雙方投、打關鍵X因子，兄弟是魏碩成與陳俊秀，桃猿則是波賽樂（Beau Sulser）與宋嘉翔。王翊亘指出，雙方本季對戰狀況接近，兄弟以14勝10敗小有優勢，「樂天在季後賽團隊串連滿好、士氣不錯，感覺起來整個對戰會咬很緊，但為何還是覺得兄弟勝出，因為團隊先發投手戰力上，羅戈、李博登對戰成績比較好。」王翊亘表示，桃猿的魔神樂、黃子鵬對兄弟成績不理想，「以先發投手戰力來說，兄弟會理想點。」至於牛棚方面，兄弟李振昌、吳俊偉、蔡齊哲對桃猿皆有不錯的對戰數據，「考量團隊戰力、對戰優勢以及台灣大賽場地，看好兄弟在7戰中勝出。」王翊亘說，即便兄弟在台灣大賽以逸待勞，仍以自辦賽演練戰術，讓投手有固定出賽的狀態。王翊亘認為，短期賽的牛棚調度將成為關鍵，「牛棚投手要靈活做出賽準備，不能以既定責任去出賽，去年王建民就有用過。」王翊亘指出，獅隊季後賽用既定調度，最終吞下苦果。至於雙方的3位洋投人選，王翊亘認為桃猿不會變動人選，仍會以威能帝（Pedro Fernandez）、魔神樂（Marcelo Martinez）以及波賽樂。兄弟方面，王翊亘則點出羅戈（Nivaldo Rodriguez）、李博登（Brandon Leibrandt）以及韋禮加（Jesus Vargas）。談到2隊的投、打關鍵人物，王翊亘表示，桃猿投手X因子是洋投波賽樂，「雖然對兄弟成績差，但下半季狀態蠻好，過往有牛棚特性，在季後賽使用彈性。」打者部分，王翊亘點出宋嘉翔，「若能在台灣大賽維持好手感，加上好的臂力，能阻止兄弟發動盜壘及戰術。」兄弟的投手關鍵X因子，王翊亘認為是魏碩成，「他可以牛棚出賽，也很有可能扛1場先發，他對樂天表現中規中矩，如果能拿出超水準，會成為兄弟的活棋。」打者部分，王翊亘直言，是陳俊秀的代打，「兄弟代打王政順很棒，可是樂天中繼左投不少，陳俊秀若可以發揮關鍵一擊能力，會是打擊端的X因子。」