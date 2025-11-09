我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）丹佛金塊金（9）日作客挑戰印第安那溜馬，當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場上場32分鐘，就攻下32分、14籃板、14助攻，不僅率領金塊117：100大勝溜馬，約基奇還打破「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）超狂紀錄，成為史上單場投籃命中率超過70%、同時拿下30分大三元次數最多的球星。金塊本場穆雷（Jamal Murray）、高登（Aaron Gordon）2位主力都休戰，約基奇獨挑大樑，首節就率領金塊取得31：18領先，約基奇全場雖發生8次失誤，但攻下32分、14籃板、14助攻與1抄截，在下半場阻止溜馬反撲，終場17分大勝，戰績7勝2敗也站上西區第3席位。約基奇本戰累積14投10中，用71.4%命中率再寫下30分大三元成績，也打破張伯倫紀錄，成為史上單場投籃命中率超過70%、同時拿下30分大三元次數最多的球星。在約基奇穿針引線下，金塊全隊5人得分上雙，哈達威（Tim Hardaway Jr.）攻下17分次高，輸球的溜馬則以當家射手內史米思（Aaron Nesmith）25分、4抄截最佳、主力後場奈哈德（Andrew Nembhard）挹注22分、6助攻，無奈禁區被約基奇打爆，目前戰績來到1勝8敗，在東區位居倒數第2，僅領先墊底的華盛頓巫師半場勝差。