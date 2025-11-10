我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿在今年4月才被爆出球員伙食問題，隨著事件落幕後不料近日又再被週刊爆料，指出球員在8月2日賽前的午餐裡，吃到蒼蠅屍體，更出現一直蠕動的活蛆，食安問題又浮上檯面。（圖／讀者提供）

▲樂天宿舍被爆料是「地獄等級」，樂天桃猿領隊牧野幸輝（右）表示，昨日親自視察二軍宿舍，會持續傾聽選手心聲。（圖／記者朱永強攝）

▲古久保教練深受隊內球員喜愛，這從聲明一出就不分球隊都有球員為他感到不捨，就能看出（圖／記者林柏年攝 ,2025.10.26）

▲樂天的冠軍更像是破舊制度的遮羞布。食物變質、宿舍失修、薪資被砍、文化崩壞。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

樂天桃猿在球場上剛奪冠不久，卻在場外一再曝出令人瞠目結舌的醜聞。從伙食出現活蛆與蒼蠅、球員宿舍被形容為「地獄等級」，再到二軍基地倉促北遷、生活環境與訓練品質全面下滑，這支曾經以「球員至上」聞名的球團，似乎正以驚人的速度滑向「業餘化」。如今受歡迎、又有實績的古久保健二總教練離隊，冠軍榮耀尚未退燒，卻早被現實狠狠打臉。樂天是否還有能力經營職業球隊？要打上一個大問號。古久保健二因何事離隊，因為太過突然，原因仍莫衷一是，但毫無疑問樂天球團近期的一些經營策略，實在讓人看不懂。樂天緊縮財政帶來的惡果，也不是今天才出現，《CTWant》季中就曾揭露，球員供餐中驚見死亡蒼蠅與活蛆，畫面令人作噁。樂天球團雖緊急致歉、宣稱已撤換廠商、重新檢討菜單，但這早已不是第一次出包。球員私下透露，從廚師被開除、改外包熱炒店後，餐點品質一年比一年糟，「有時候還比監獄便當差」。球團口口聲聲說「重視營養」，卻讓選手面對難以下嚥食物；說要「提升專業」，卻讓隊員提心吊膽地吃飯。連中職會長蔡其昌都出面警告「不應輕忽」，工會也不得不介入協調。在2025年的職業球團裡，球員還要擔心晚餐會不會長蛆，這是一種恥辱。之後是季後球隊又被球員投訴，二軍宿舍位於桃園觀音工業區，環境陰暗潮濕、門禁鬆散，外人可隨意進出。夜間卡拉OK店與餐廳的噪音讓球員難以入睡，宿舍內甚至連基本的休息室都沒有，衣物、球具只能堆在走廊。球團以「就近觀察球員」為由，將基地從嘉義遷至桃園，實際上只是為了節省場租與維修費。在日本母集團財務緊縮的情況下，樂天台灣分部全面「瘦身」，但削的不是脂肪，而是球員的尊嚴。過去Lamigo桃猿不是沒有爭議，但儘管他們母集團並不算大企業，但仍鮮少聽到這種經營預算上的問題，反而靠著一套體系不斷培育出好手，利用特別的行銷手段引進球迷，創造Lamigo王朝、又吸引了大批球迷。所以少錢有少錢的作法，絕對不是弄得這麼不體面的原因。但樂天接手後，一切開始變味，這支球隊的靈魂正在流失。球評曾在專欄中指出，樂天接手後，原Lamigo班底被系統性替換，資深防護員、翻譯遭要求改為承攬制，不少人憤而離職。縮減開支也影響到球隊留下好球員的能力，陳俊秀、郭嚴文等核心成員陸續離隊，王溢正、藍寅倫也被交易。結果？資深球員出走，老帶小的文化崩解，剩下的是冷冰冰的管理層和一群「成本精算師」。樂天母集團財務吃緊，縮減支出這可以理解，但在有限選擇下照顧球員健康和有一些人情味，這本來就是經營哲學的問題。樂天連怎麼做得好看都不會，過去在Lamigo時代，老將對於維護更衣室氛圍很重要，樂天隊內紐帶連結很強韌，這是很多球隊都夢寐以求的事。但在日本管理者介入後，似乎只剩下公司式的人資制度，很多屬於棒球的感性部分被階段‵．如今在奪冠熱還沒冷卻之時，就選擇分手古久保健二總教練，只能說連尊重都沒有。古久保教練深受隊內球員喜愛，這從聲明一出就不分球隊都有球員為他感到不捨，就能看出。古久保在球迷圈子人氣也很高，講話和氣，被稱為「阿公」，重點是人家也帶隊拿冠軍了，2023年球隊丟冠開始做一些動作可以理解，結果今年拿總冠軍還要換帥，就算有再多原因，都講不過去。近期樂天宿舍被爆料一堆問題，連蔡其昌都必須出面緩頰，似乎一切暫時被壓了下來。結果三天的亞洲職棒交流賽打完，他們自己又弄了一波大的，重新炒熱爭議，這是什麼操作？奪冠本應是球團再啟榮耀的起點，但樂天的冠軍更像是破舊制度的遮羞布。食物變質、宿舍失修、薪資被砍、文化崩壞。這支從La New熊隊時期就不斷帶給聯盟新思維和驚奇創意的球隊，其靈魂正在慢慢死去。