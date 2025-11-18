我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者整理了今（18）日本站熱門娛樂新聞：《綜藝大集合》由胡瓜領軍籃籃、阿翔、郭忠祐、賴慧如主持，不過胡瓜卻被眼尖網友抓包接觸籃籃胸部，引來罵聲，對此製作單位發文道歉，坦言有時肢體接觸難以控制。Super Junior開簽名會與粉絲同樂，圭賢特別用跟粉絲新學的中文，「聽你在叭噗！」嗆聲始源，笑翻粉絲。近期《綜藝大集合》節目到雲林出外景，在玩招牌遊戲「投懷送抱」時，胡瓜被拍到不小心接觸籃籃胸部，引起粉絲不滿，Threads上更出現大量網友怒轟這個遊戲很低級。對此製作單位緊急發聲明道歉，強調會審視遊戲內容，也替胡瓜緩頰：「遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制。」Super Junior大巨蛋演唱會結束後舉辦簽名會，出現爆笑插曲，粉絲教了圭賢喊「聽你在叭噗」，圭賢知道意思後狂喊，讓教學老師、翻譯跟工作人員都笑翻，連台下拍攝的粉絲也嘴角失守，圭賢還轉頭對著始源嗆聲：「聽你在叭噗！」讓粉絲澈底笑崩，始源甚至轉頭問翻譯意思，畫面超經典。46歲「亞洲舞王」羅志祥（小豬）出道逾30年，以開朗活力、幽默形象深植人心。近日卻自爆罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」的隱痛，自白式的內容震撼外界。他坦言多年來自己抗拒服藥，甚至早已寫好遺囑，感嘆總是以笑容包裹崩潰情緒，「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂。」Super Junior這次來台開唱，台灣E.L.F.祭出的「60台無人機」超狂應援，讓東海貪心許願：「下次想看杜拜水舞秀那種等級的應援！」粉絲聽到後傷透腦筋卻也很有行動力，直接跑去社群標記高雄市長陳其邁請求支援，更扯的是市長真的回了：「有！我們會來努力實現願望！」東海知道後笑到不行。男星劉書宏9月初時意外肋骨骨裂，但並未公開受傷原因，如今被爆料，他會骨裂是遭好友、健身教練蔣政打的。兩人在8月底時因小事起衝突互毆，練過泰拳的蔣政出手不輕，劉書宏因此受傷，但疑似礙於臉面、不想跟蔣政撕破臉，最終決定和蔣政私了，僅接受醫藥費、誤工費賠償，沒有提告。