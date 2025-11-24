我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八點檔女星顏曉筠騎車時被車輛追撞，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，被緊急送往醫院手術，現已順利出院靜待傷勢復原。（圖／＠1993claire.y IG）

▲劉嘉玲（左1）和老公梁朝偉（左2）、張曉燕（中間）出席東裕集團王任生孫子的婚禮，隔壁桌還坐著梁朝偉和劉嘉玲，相當震撼。（圖／翻攝自臉書@蔣雅淇 Vivian Chiang）

▲蔡尚樺主持新節目《最強的身體》被觀眾發文嗆字彙量低、愛講支語。對此，蔡尚樺親自回覆留言，道歉坦承「太常看陸劇了」。 （圖／蔡尚樺臉書）

▲蕭薔年曆30年了。（圖／（珍世美學慈善基金會提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（24）日娛樂看點：南韓女團TWICE昨晚上結束《THIS IS FOR》高雄世運演唱會後，休息不到8小時，全員今天上午一早6點多就搭機離台，被問及回家開唱開心嗎？子瑜點頭回應，結束難得又回憶滿滿的寶島演出初體驗。其他成員們面對200多位的粉絲送機，也給出親民的微笑、揮手致意。TWICE子瑜跟成員們剛結束連續兩天的高雄開唱，今天一早6點03分就到機場準備離境，全身包緊緊仍難掩巨星光環，問她這次回台開唱有沒有很開心，她點頭示意；其他人則快速步入關內。台灣專場是TWICE意義非凡的一次演出，因為這是子瑜2016年被政治攻擊推上風口浪尖後的首度回家演出、衣錦還鄉，一等就是10年。八點檔女星顏曉筠本月19日騎乘機車前往民視攝影棚途中，遭後方急轉車輛撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼。第一時間已被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。東裕集團第三代近期辦喜酒，新郎Justin是東裕集團董事長王任生的孫子，媽媽則是國泰千金蔡佳樺，關穎又是蔡佳樺的外孫女。而新娘沈婷婷的爸爸，是邱淑貞老公的弟弟，換言之關穎和邱淑貞成了遠房親戚，現場賓客來的都是大咖，劉嘉玲跟梁朝偉也現身其中。女星蔡尚樺從主播台轉戰演藝圈，近期主持全新運動節目《最強的身體》，卻被觀眾發文砲轟字彙量低、愛講支語（中國用語）。對此，蔡尚樺親自現身回覆酸民貼文，「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受。」蔡尚樺道歉後也表示以後會再努力精進自我，態度相當和善。今年已經57歲的藝人蕭薔每年都會發行慈善年曆，至今已經30歲年，為了迎接2026年，蕭薔到澳門取景，擁有22寸小蠻腰的她，內臟脂肪更只有1，穿上瑜珈服展現絕美身段，還有一張穿著開高岔的禮服，大腿根部全露，腰間還挖洞，相當性感。