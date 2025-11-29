我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將日籍教練後藤光尊接任一軍總教練，成隊史首位日籍總教練。（圖／富邦悍將提供）

中華職棒昨（28）日公布各隊60人契約保留球員名單，富邦悍將41歲老將王勝偉仍在戰力內，意味著明年將迎接生涯第19個賽季，今（29）日王勝偉出席關懷盃，他直言，只要繼續有球員角色，就會扮演好，盡量提供球隊戰力；另外悍將休賽季換帥，日籍後藤光尊掌一軍兵權，王勝偉透露，後藤是一位善於觀察與溝通的教練。王勝偉本季在一軍僅出賽13場，是他生涯次低，30個打數敲出10安、1轟，打擊率3成33，季末仍被球隊視為明年的可用戰力。王勝偉表示，「感謝球團給我機會以球員身份繼續挑戰，希望明年可以提供好的戰力，昨天公布後，就有計劃訓練方向。」王勝偉強調，只要有能力，就一定會有機會。王勝偉透露，近年來出賽場次不穩定，如何維持高強度狀態是關鍵，「今年因為上場時間不固定，訓練強度比較難掌握，必須在下場時，快速適應比賽的節奏與張力。」他表示，今年嘗試很多新訓練方式都效果不錯，希望明年能夠維持，並獲得上場機會。明年確定會迎接生涯第19個球季，王勝偉目前還不確想退休一事，他說球隊有給予他角色，他就會去扮演好。除了自身成績，王勝偉也會肩負起傳承的任務，「我要把經驗分享給年輕選手，教給他們如何解讀賽況。當然我還是會用成績跟年輕人競爭，讓他們更快學習。」悍將球季末換帥，明年將由日籍教練後藤光尊執掌一軍兵符，王勝偉今年在二軍與後藤相處下來，他認為後藤是一位善於觀察與溝通的教練，「他會主動去了解年輕球員的心理狀態，幫助他們調整、提升自信。」王勝偉指出，有些年輕球員比較不敢主動表達，後藤會透過翻譯一個一個詢問，並找出問題，一起討論要如何修正。王勝偉直言，後藤在打擊方面有很多想法，「我很想再多了解，看自己能不能再突破，完成長打或者是（生涯）百轟這些目標。」他認為無論教練是美式、日式，都會盡量去吸收，希望從每位教練身上學到東西。