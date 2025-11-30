我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紅人隊球探Jamey Storvick（左）在關懷盃向林智勝（右）要簽名，還笑說，「20年前想要你去美國的簽名。」（圖／記者陳云茹攝,2025.11.29）

2025第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽28日在花蓮點燃戰火，不少中職現役、退役球星都現身回饋基層棒球，味全龍教練林智勝今年在會員大會投票中，再度被推選為理事長。昨（29）日與美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）辛辛那提紅人隊球探Jamey Storvick相見歡，2人談起20多年前的往事，Jamey向林智勝要簽名，還笑說，「20多年前，我要你去美國的簽名。」一看到林智勝，Jamey第一句話是「善化高中，強啊！」林智勝馬上回應，「強啊！沒有簽到而已啦，他當初就是要簽我的（球探），要簽我去水手。」他還笑著說，「不好意思，我的能力沒那麼強！」Jamey聽到後拍了拍林智勝肩膀，「你自己知道你有多好！」今年原棒協推出公益T恤，林智勝也開放小球員在T恤上簽名，Jamey大喊，「我要簽名，簽2件！」在林智勝簽名的時候，Jamey笑說，「20多年前，我要你去美國的簽名。」Jamey透露，他還在當水手隊球探時，想簽下林智勝，「跟他說走啊去美國，他說要想一想，我要他趕快去。」不過林智勝最後選擇在台灣，後來成為中職全壘打王。Jamey從1999年開始擔任大聯盟在台球探，先後服務過水手隊、道奇隊，2016年開始擔任紅人隊球探，期間簽下不少台灣球員，從武昭關、陳鏞基、高國輝，到2023年的林盛恩，都是由Jamey簽下。