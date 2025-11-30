2025第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽28日在花蓮點燃戰火，昨（29）日舉行開幕儀式，來自日本沖繩縣的浦添Tigers少棒隊的小朋友表演精彩的舞蹈，開幕儀式後，浦添Tigers總教練還送上募款金，並表示是小朋友自發性上街募款，「雖然金額不高，但希望可幫助到花蓮的災民。」
沖繩浦添Tigers自發性募款 盼能幫上花蓮災民
浦添Tigers今年受到原棒協邀請，來台參與關懷盃，在開幕式上，浦添Tigers小球員整齊劃一，跳起當地民俗舞蹈，獲得全場觀眾熱烈掌聲。開幕式後，浦添Tigers總教練向原棒協理事長王勝偉致贈募款金，「因為我們沖繩隊小朋友知道花蓮受到地震等災害，我們一直思考要怎麼幫上忙。」
浦添Tigers總教練說，小朋友自發性上街募款，「雖然金額不高，但希望可幫助到花蓮的災民，小朋友自發性到路上與路人募款，交給原棒協理事長，希望能幫上忙。」
浦添Tigers受邀來台參賽 總教練：「希望創造美好回憶」
此次來台參賽，台灣球員也沒錯過日本小將交流的機會，浦添Tigers總教練表示，「很榮幸來台灣參加比賽，我希望透過棒球能為雙方球員創造美好的回憶，希望未來有更多的交流。」
王勝偉昨日在開幕式中表示，從去年接任理事長一職後，就希望延續前輩們30多年來投入的熱情，一起守護在球場追夢的孩子，「今年我們來到花蓮舉辦，2個月前剛好發生了馬太鞍水災，還好今天看到教練和小球員的堅韌心態，讓我體認棒球不只是運動，更是一種陪伴和力量，希望他們能享受比賽、尋找希望。」
