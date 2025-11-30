我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁臥床成為植物人5年了，昨日被家人送到台東馬偕急診，疑病情惡化；前妻陸元琪表示不知情，昨晚也再度發文，希望大家放過她跟家人，不要再追問。（圖／袁惟仁臉書）

▲邱澤與許瑋甯在28日補辦婚禮，不見閨蜜楊丞琳的身影，被翻出楊丞琳早在許瑋甯宣布與邱澤婚訊時，就單方面退追她IG，疑似感情生變。（圖／楊丞琳 臉書、許瑋甯 臉書）

▲黃靖倫（如圖）近來上電視因為身形變圓引起話題。過去他曾承認，因為超愛打麻將惹怒老婆，被罵怎麼不去死一死，後來還收到離婚威脅，卻因為在贏錢裝沒看到。（圖／黃靖倫FB）

▲陸元琪（左）說自己被袁惟仁（右）的親姊痛罵時，兒子袁義默默開小帳幫她說話，她隔了3、4年後才得知真相，十分感動。（圖／陸元琪臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為您統整今（30）日所有娛樂重點新聞：日本超人氣雙人組YOASOBI今天在沖繩會議中心開唱時，於現場驚喜公布重大消息，將啟動《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027》，並正式確認「臺北大巨蛋」等10個場地名列巡演城市，這也將是日本歌手首次挑戰大巨蛋舞台！今晚YOASOBI在沖繩開唱，在台上拋出重磅喜訊，宣布明年來台，而且還要挑戰臺灣演唱會最高殿堂「臺北大巨蛋」，消息一出，讓粉絲全嗨翻，預計屆時又會掀起搶票熱潮。57歲音樂人袁惟仁2018年腦溢血後又摔倒，5年前被判定成植物人，昨晚傳出緊急到台東馬偕醫院就診。對此，袁惟仁前妻陸元琪昨天才喊：「正在了解狀況。」晚間又再發文，直言：「你們想要知道的也是我想知道的，所以拜託，不要來問我跟我的家人們。」邱澤、許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，多位藝人好友也都到場共襄盛舉。但不料與許瑋甯同為「華岡五人幫」的楊丞琳卻意外缺席，不過早在之前，就有人發現兩人閨蜜情疑似生變，在許瑋甯與邱澤婚後，雙方互動明顯減少，楊丞琳還被發現取消追蹤許瑋甯的IG。近日上節目整個人身形大一號、明顯發福的黃靖倫，被挖出曾經透露自己非常愛打麻將，甚至因此被老婆發簡訊大罵：「怎麼不去死一死？」之後更傳了訊息威脅要離婚，他還因為手風正順在贏錢，故意假裝沒看到，後來決定打麻將不要跟老婆報備，偷偷來比較安全。袁惟仁與前妻陸元琪過去的恩怨近期再度引發討論，兩人2016年因袁惟仁外遇而離婚，陸元琪獨自帶小孩生活，卻被袁惟仁的親姊指控她騙婚、騙錢；當時一名網友一直站出來幫陸元琪說話，陸元琪過了3、4年後才得知，原來這名挺她的網友正是兒子袁義，讓得知真相的陸元琪淚崩。