《NOWnews今日新聞》幫讀者掌握今（9）日熱門娛樂新聞，中國棒球城市聯賽CPB釋出首播徵選資訊，沒想到，宣傳影片中，赫見中信兄弟前成員王笑笑、味全龍前舞蹈總監Amis，讓不少粉絲感到驚訝，紛紛猜測兩人是否前往中國大陸發展，或是對岸準備挖腳台灣啦啦隊。
📌今日熱門娛樂新聞1：中國職棒推CPB Girls啦啦隊！徵選片驚見前中信女神
中國近年大力擴張職棒版圖，在球隊擴編後，官方再宣布將打造屬於中國本土的專業啦啦隊「CPB GIRLS」，日前釋出第一波徵選資訊，有眼尖的網友發現，中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁）和味全龍前舞蹈總監Amis（李芝宇）都出現在宣傳影片中，讓不少粉絲都嚇壞。
📌今日熱門娛樂新聞2：粿王戀選邊站！吳心緹幫范姜彥豐帶孩子
范姜彥豐10月底指控粿粿和王子出軌，目前離婚進度全權交給律師，3方都未再發聲，而《全明星運動會2》紅隊成員之一的吳心緹，近來被直擊和范姜彥豐到親子景點，當起陪玩姐姐，賦予行動上的支持。吳心緹2021年參加《全明星運動會2》與同為「王子幫」的胡釋安交往，兩人分手後，吳心緹也漸漸脫離「王子幫」。
📌今日熱門娛樂新聞3：陳晨威求婚成功！中信兄弟啦啦隊女神啾啾Julia答應了
中華職棒捎來喜訊，樂天桃猿外野手陳晨威今（9）日傳出向女友、中信兄弟啦啦隊人氣女神Julia（林尹樂）求婚，在親友與隊友見證下，他單膝跪地獻上戒指，Julia則激動落淚、甜蜜地點頭答應，2人正式升格準新人，消息曝光後，球迷紛紛獻上祝福，直呼是「今年最浪漫的喜事」。
📌今日熱門娛樂新聞4：小煜婚變內幕曝光！知情者揭分手導火線
小煜在昨（8）日無預警宣布，與結婚5年的妻子言言已經於9月完成離婚手續，兩人「和平分開」。有消息傳出，小煜的婚姻早在數月前就悄悄亮起紅燈，知情人士透露，兩人感情真正破裂的原因遠比外界想像的複雜，言言甚至簽下保密協議，就是為了保護家人。小煜經紀人今天回應《NOWNEWS今日新聞》：「對於不實報導，不予回應 。」
📌今日熱門娛樂新聞5：濱崎步澳門演唱會也取消了！天后：令人心痛
日本流行天后濱崎步的上海演唱會因為中日政治局勢取消，沒想到，本次巡演的最終站、明年1月10日的澳門場次，疑似也因為中日關係緊張，濱崎步今（9）日發布聲明，確定取消澳門站的演出，形容「非常令人心痛｣、「我們感到非常委屈｣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國近年大力擴張職棒版圖，在球隊擴編後，官方再宣布將打造屬於中國本土的專業啦啦隊「CPB GIRLS」，日前釋出第一波徵選資訊，有眼尖的網友發現，中信兄弟前人氣成員王笑笑（王媁萁）和味全龍前舞蹈總監Amis（李芝宇）都出現在宣傳影片中，讓不少粉絲都嚇壞。
📌今日熱門娛樂新聞2：粿王戀選邊站！吳心緹幫范姜彥豐帶孩子
范姜彥豐10月底指控粿粿和王子出軌，目前離婚進度全權交給律師，3方都未再發聲，而《全明星運動會2》紅隊成員之一的吳心緹，近來被直擊和范姜彥豐到親子景點，當起陪玩姐姐，賦予行動上的支持。吳心緹2021年參加《全明星運動會2》與同為「王子幫」的胡釋安交往，兩人分手後，吳心緹也漸漸脫離「王子幫」。
中華職棒捎來喜訊，樂天桃猿外野手陳晨威今（9）日傳出向女友、中信兄弟啦啦隊人氣女神Julia（林尹樂）求婚，在親友與隊友見證下，他單膝跪地獻上戒指，Julia則激動落淚、甜蜜地點頭答應，2人正式升格準新人，消息曝光後，球迷紛紛獻上祝福，直呼是「今年最浪漫的喜事」。
小煜在昨（8）日無預警宣布，與結婚5年的妻子言言已經於9月完成離婚手續，兩人「和平分開」。有消息傳出，小煜的婚姻早在數月前就悄悄亮起紅燈，知情人士透露，兩人感情真正破裂的原因遠比外界想像的複雜，言言甚至簽下保密協議，就是為了保護家人。小煜經紀人今天回應《NOWNEWS今日新聞》：「對於不實報導，不予回應 。」
📌今日熱門娛樂新聞5：濱崎步澳門演唱會也取消了！天后：令人心痛
日本流行天后濱崎步的上海演唱會因為中日政治局勢取消，沒想到，本次巡演的最終站、明年1月10日的澳門場次，疑似也因為中日關係緊張，濱崎步今（9）日發布聲明，確定取消澳門站的演出，形容「非常令人心痛｣、「我們感到非常委屈｣。