NBA美國職籃（National Basketball Association）西區戰績強勢的休士頓火箭在主場迎戰狀態低迷的洛杉磯快艇。這場比賽不僅是杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）的隔空較量，更因哈登重返休士頓面對老東家而充滿張力。最終，火箭憑藉著末節的關鍵發揮，以115：113險勝快艇，賞給對手痛苦的三連敗。比賽一開始，火箭憑藉防守反擊打出9：2的夢幻開局。但雷納德隨後連拿5分，哈登也發起攻勢，將比分追平。進入次節，火箭一度打出9：0攻勢，快艇又靠著鄧恩（Kris Dunn）連中三分回敬13：4追平。上半場，祖巴茨連續攻擊申京內線得手，幫助快艇以54：51取得微弱領先。雙方易籃再戰，杜蘭特雖高效輸出穩住火箭，但快艇始終掌握主動權。決勝節風雲突變，火箭突然發動8：0攻勢反超比分。儘管哈登在最後1分鐘命中三分兩度追平比分，但阿門在關鍵時刻補籃成功打成2+1鎖定勝局。最終，快艇因發球踩線和進攻犯規等連續失誤葬送比賽。原先止敗情勢大好的快艇，卻無力守住領先，末節遭到翻盤，2分的惜敗也徹底暴露了快艇兩個難以迴避的問題。快艇總教練泰隆盧（Tyronn Lue）在第三節讓哈登打滿，第四節僅休息1分鐘就又把他換上場，導致哈登在末節關鍵時刻體能肉眼可見地不足，無法跟上年輕人的速度，成為快艇崩盤的主因。本季36歲的哈登共出賽23場、場均上場35.3分鐘，主場的場均上場時間甚至來到36分鐘；差不多歲數、位置也相同的柯瑞則是出賽16場、場均上場31分鐘，再加上本季的快艇幾乎由哈登一肩扛起，如此對比之下，哈登確實是「勞工之恥」。值得一提的是，火箭隊記Kelly Iko透露，今日賽後快艇方面拒絕讓泰隆盧出席例行性的記者會。雖然祖巴茨（Ivica Zubac）轟下生涯新高的33分、7籃板，雷納德進帳24分、9籃板，但快艇替補席乏力，板凳端此役僅貢獻16分，甚至有4人DNP、2人沒有分數進帳，全都只靠祖巴茨、雷納德、哈登3人撐場。為了解決火力稀缺的問題，快艇現在能走的無非是兩條路，一是在交易市場中砸重金豪賭，其次就是出清主力、走上重建的道路。不過由於快艇首輪籤歸雷霆，因此重建的意義不大，美媒推測他們可能將利用科林斯（John Collins）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）的合約和剩餘選秀權，繼續在交易市場中豪賭，甚至傳出有意籃網的小波特（Kevin Porter Jr.）。