▲高欣欣和李國超補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

▲王晶隔17年重提陳冠希豔照門事件。（圖／王晶笑看江湖YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（12）日熱門娛樂新聞，胡瓜今出席《週末最強大》首播記者會，證實只主持《綜藝大集合》到1月31日，不再續約；高欣欣與李國超今辦婚禮，精心籌備的高欣欣在婚禮中有很多話想說，讓李國超插不上話，忍不住喊，「大人在講話小孩插什麼嘴」；黃安一回台就違規，遭捕捉邊開車邊用手機；導演王晶重提陳冠希多年前的豔照門，直言外流關鍵不是修電腦；阿吉仔轉往中國發展，高喊「做個堂堂正正的中國人」，引發熱議。資深藝人胡瓜今年10月傳出與長期合作的民視不續約，疑似為主持費用喬不攏鬧翻，甚至向電視台寄出存證信函，提前告知不續約的意願。今日胡瓜和歐弟、陳亞蘭一起出席《週末最強大》首播記者會，談到與民視的合約問題，透露只主持《綜藝大集合》到明年1月31日，但否認鬧翻傳聞，強調：「沒有結冰哪來破冰。」民視稍早也回應表示，大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，今日於維多麗亞酒店補辦婚宴，席開38桌。這場婚禮由高欣欣一手籌備，每天都4、5點才睡，也因為太用心，高欣欣有很多話想講，讓李國超在一旁插不上話，李國超忍不住喊，「大人在講話小孩插什麼嘴！」高欣欣馬上撇頭做了一個調皮的表情，現場一度尷尬。定居中國多年的藝人黃安近日自稱「回台省親」，並帶大家去維修廠開箱他車齡32年的老賓士。只見黃安出發去維修廠的路上，自己一邊開車，一邊拿著手機操作由他錄製語音的中國導航系統「高德導航」，車輛行駛時他也沒將手機放下，很明顯違反《道路交通管理處罰條例》，最高可被開罰3000元，黃安自己錄下違規舉動的行為更被酸無知。港星陳冠希2008年1月底因送修電腦導致與女星阿嬌（鍾欣潼）、張柏芝等多名女子的不雅照外流，讓她們演藝事業遭到重創。對此，香港名導王晶近日在自己的頻道上重提此事，認為豔照會外流的關鍵，是陳冠希愛炫耀惹的禍，否則修電腦的工程師怎麼會去搜他硬盤被刪除的檔案，「如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片？」金曲歌王阿吉仔唱紅〈命運的吉他〉、〈作陣彼一暝〉，近幾年轉往中國發展，並經營抖音帳號，去年他因拍片祝賀中國大陸國慶，高喊：「祝福祖國75歲生日快樂。」遭到不少網友出征，老婆事後解釋，是為了混口飯吃，人民幣加減賺。而阿吉仔於抖音置頂影片中提到：「我從小在學校的門口就寫，要做一個堂堂正正的中國人。」讓台灣網友直言這是背叛。