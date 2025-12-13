我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany Young打破沉默認愛卞耀漢，說男友給他很滿的安定感。（圖／IG@tiffanyyoungofficial）

▲隋棠在IG分享自己差點毀容的經歷。（圖／翻攝自隋棠IG@suitangtang）

▲金唱片出席陣容太強大，各家粉絲湧入系統搶票，只為求一個入場資格。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（13）日熱門娛樂新聞：韓國女團少女時代成員Tiffany認了正在和演員卞耀漢熱戀中，且兩人是以「以結婚為前提交往中」，她曬出300字手寫告白男方：「給了我很多安定感」，獲得許多粉絲支持。少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）和演員卞耀漢合作戲劇《逆貧大叔》擦出愛火，兩人隨後大方認愛，並坦言是「以結婚為前提交往」。Tiffany Young在社群公開300字的手寫信向男友告白，甜蜜寫下：「他是一個讓我能以正面、充滿希望的視角看待世界，也能帶給我安定感的人」，但同時澄清外界盛傳的「2026年秋天結婚」並非事實，強調「尚未訂下具體計畫」高調放閃後，立刻收穫滿滿祝福。女星隋棠昨（12）日清晨自台北搭乘高鐵南下工作，原本只是再平常不過的通勤行程，卻在進入車站閘門時因為沒站穩險往前重摔，差點釀成毀容事故。她事後在社群平台分享驚魂經過，坦言若不是現場一名「陽光又結實」的站務人員即時出手相助，後果恐怕難以想像，自嘲表示：「畢竟我現在也算高壯，不是每個人都抱得動！」韓國音樂盛事金唱片獎今日正式開賣，約3萬張門票在ibon售票系統啟售，有人成功搶到門票，也有人空手而回，開賣不到 1 小時，購票頁面原本的粉色「購票」按鈕便轉為灰色「已完售」，同時顯示「場次清票中」字樣，宣告第一波售票已無法再進入選位。金唱片門票上午11點30分於ibon售票系統全面開賣，為避免重演AAA當時的搶票亂象，ibon此次大幅調整系統設定，不僅不再顯示同時在線搶票人數，就連過去只要「小改網址」就能偷看各區是否完售的漏洞也全面封堵。韓國演藝圈傳出甜蜜喜訊，「女帝」少女時代成員Tiffany（Tiffany Young）與演員卞耀漢正式公開戀情，兩人不僅大方認愛，還透露是以結婚為前提穩定交往，計畫於2026年秋天攜手步入婚姻。這對結合偶像與戲劇實力的人氣情侶，瞬間成為今日韓娛圈最受矚目的焦點。