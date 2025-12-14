我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany（右）、卞耀漢（左）認愛後，網友開始尋找兩人過去所公開的理想型，意外發現兩人條件全符合。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial）

少女時代成員Tiffany Young昨（13）日公開認愛演員卞耀漢（卞約漢），並透露兩人正在以結婚為前提交往中，消息曝光後，兩人過去公開的理想型也再次被網友挖出，想不到他們完全吻合雙方的理想形象，讓人直呼：「他們就是命中註定！」Tiffany早在2009年就在《來玩吧》節目中表示，喜歡的類型是「外表冷酷、只對自己愛人好、不苟言笑、長得像壞男人的類型」，她希望另一半只喜歡自己，就算沒有錢也沒關係。卞耀漢則曾在節目中提及，自己的理想型是主演電影《手札情緣》的演員瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams），並且喜歡愛笑、笑起來好看的女孩，並且希望另一半是談過戀愛，知道怎麼去愛另外一半的人。今年4月時，卞耀漢登上綜藝節目《Sana的冰箱採訪》時，他又再次提及理想型，依然希望對方是「愛笑、充滿能量的人」，因為雙方要自帶能量，相處起來才會很舒服、有趣。而Tiffany最讓粉絲神魂顛倒的就是「招牌笑容」，和卞耀漢的理想型「笑起來漂亮」完全符合；卞耀漢看起來冷酷卻溫暖的外表，也和Tiffany喜愛的樣子相符，因此許多網友紛紛直呼，「這就是天作之合！」「少女時代」成員Tiffany Young被爆和電視劇《逆貧大叔》中合作男星卞耀漢熱戀中，並且兩人正在以「結婚為前提交往中」，消息曝光後Tiffany在個人社群曬出手寫信，告白男方「他是一個讓我能用正面、充滿希望的視角看待這個世界，也能帶給我安定感的人。」大方放閃獲得許多粉絲祝福。