▲《請回答1988》推出10週年綜藝《請回答1988 十週年》，並邀請全班人馬錄製，掀起滿滿回憶殺。（圖／翻攝tvN@tvn.cjenm.com）

韓國經典電視劇《請回答1988》播出滿10週年，劇組特別召集原班演員李一花、羅美蘭、金善映、柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元、柳俊烈、成東鎰一起，今（16）日加碼宣布分手的惠利、柳俊烈將一同獻唱OST，讓粉絲不敢相信。為了迎接《請回答1988》開播10週年，劇組特別把當年OST重新編曲，但不是找新歌手翻唱，而是由原班出演演員親自獻聲，讓作品更具紀念意義。OST將分兩波釋出，19日由朴寶劍的個人單曲Part 1率先登場，26日推出Part 2，集結「媽媽幫」李一花、羅美蘭、金善映，以及「雙門洞孩子們」柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元合唱，名單一公布就掀起滿滿回憶殺。不過這份合唱名單也意外引發討論，因為《請回答1988 十週年》相關錄製期間，惠利與柳俊烈已經分手，當時2人疑似分開進行錄製，但這次OST名單卻依然並列同唱，讓粉絲相當震驚。外界也猜測，實際錄音方式應該和綜藝節目一樣，各自進錄音室完成，形式上合體、實際未必同框。《請回答1988》導演申沅昊表示：「這次的OST也是抱著想送給這10年來一直喜愛這部作品的粉絲，一份禮物的心情來準備的。」OST製作人馬珠熙也說：「能聽到只有一路以劇中角色身分累積情感的演員們，才能唱出的那種感性。」並補充：「就像一聽到當年的OST就會自然想起那部劇一樣，《請回答1988 10 週年》OST也是由能喚醒我們心中深處回憶的歌曲所組成。」《請回答1988 10 週年》將於19日透過tvN首播，同一天晚間6點，OST Part 1也會在各大音樂平台正式上架。《請回答1988》2015年一播出就封神，德善（惠利 飾）與正煥（柳俊烈 飾，綽號狗煥）在劇中從中段開始互有好感，卻因正煥始終跨不出那一步、猶豫又膽小，最後德善選擇了勇敢又直接的崔澤（朴寶劍 飾）。「狗善CP」沒能走到最後，成了不少觀眾的遺憾。沒想到戲劇落幕後，現實竟然補了一刀糖！2017年，惠利與柳俊烈被《Dispatch》拍到約會，2人也大方認愛，媒體更直接下標「電視劇裡失敗的愛情，在現實中實現了」，讓站在「狗善CP」的觀眾超開心，終於替德善、正煥圓夢。只是現實版的結局，比戲還曲折，，且疑似分得不愉快，之後爆出韓韶禧介入的傳聞。隨著韓韶禧與柳俊烈戀情曝光，惠利一句「真有趣」的發文，意外把韓韶禧推上小三風口浪尖；後來證實是誤會一場，惠利與韓韶禧也各自發文隔空道歉，試圖止血。整段風波中，最安靜的卻是事件核心人物柳俊烈，從與惠利分手、到新女友被誤會，他始終沒有出面說明，最終連韓韶禧也看不下去，選擇與柳俊烈分手，這段從戲裡延伸到戲外的「狗善CP」，最後沒有迎來童話結局，還鬧得非常難看。