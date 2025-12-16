《NOWnews今日新聞》幫讀者掌握今（16）日熱門娛樂新聞，大陸抖音女團成員「楓葉姐姐」憑高顏值及一首「上車舞」紅遍兩岸三地，近日她的真實年紀引發網友熱議，由於本人僅透露自己是2000年後出生，因此外界揣測楓葉姐姐只有25歲以下，大呼：「太年輕了吧！」
📌今日熱門娛樂新聞1：楓葉姐姐35歲？真面目、年齡惹議 直播一半失控：要改叫楓葉媽媽
中國抖音女團「SK月亮湖217」成員「楓葉姐姐」擁有超高顏值，憑藉1首「上車舞」紅遍兩岸三地，一舉一動備受關注，昨（15）日楓葉姐姐於抖音直播中，被主持人突然稱呼「一個小姑娘」，引發許多粉絲暴動、好奇其真實年齡，並以「出大事」為題在社群Threads發文，因為楓葉姐姐竟是00後（2000年後出生），讓網友紛紛驚呼：「不可能！」、「太年輕了吧！」、「35歲要改叫楓葉媽媽。」
📌今日熱門娛樂新聞2：利特才剛爆料！Super Junior高雄場宣布加開 搶票時間曝光
韓流帝王Super Junior（SJ）上個月才剛在台北大巨蛋連唱3場《SUPER SHOW 10》演唱會，也已經確定將於明年1月24日、25日移師高雄巨蛋開唱，沒想到，隊長利特14日直播時意外說溜嘴，透露：「高雄開3場不如在高雄世運開2場！」而今（16）日主辦方果真宣布加開場次，時間定在2026年1月23日，並在12月23日晚上7點開放搶票，《NOWNEWS今日新聞》也整理搶票時間、票價，以及相關資訊給讀者一次看。
📌今日熱門娛樂新聞3：Dora分手樂天桃猿！捲小三風波暴瘦剩3字頭 進軍TikTok賣睡衣
樂天女孩Dora（洪葳）今年5月捲入小三風波而神隱，近來傳出她已經和樂天桃猿正式「分手」，雙方經過討論決定不再續約，過去那段低潮，她曾經爆瘦到剩下3字頭，明年打算進軍TikTok市場，賣美妝、睡衣等。對此，樂天回應：「明年新合約會等明年球季開始前公布。」
📌今日熱門娛樂新聞4：不只Dora！3女神捲小三風波 林襄和隊友搶男人、她私照外流最慘
樂天啦啦隊女神Dora（洪葳）今年5月捲入富商小三風波，今天傳出她已經和樂天達成不續約共識，樂天以「明年新合約會等明年球季開始前公布」回應。其實不只是Dora，還有許多啦啦隊員都捲入小三風波，嘎琳直接退圈，IG已經3個月沒更新，李芷霖則是被控訴偷吃人夫，私密照疑似外流；林襄也被曾經的隊友阿布舞暗指介入她和馬傑森戀情，可見人紅是非多。
📌今日熱門娛樂新聞5：「醫界王陽明」賴弘國爆3度離婚！恩師劉偉民6字回應弟子婚姻現況
有「醫界王陽明」稱號的整形醫師賴弘國，近日再度捲入婚姻風波，外界盛傳他與第3任妻子Alice疑似感情生變，不僅雙方社群平台互相取消追蹤，過往甜蜜合照也幾乎全數刪除，讓「3度離婚」的傳言甚囂塵上，然而，賴弘國本人與Alice皆未對外正式證實或否認，使外界議論持續發酵。對此，賴弘國恩師劉偉民曬出2人近期約吃飯的照片，並直言：「當然沒有離婚！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國抖音女團「SK月亮湖217」成員「楓葉姐姐」擁有超高顏值，憑藉1首「上車舞」紅遍兩岸三地，一舉一動備受關注，昨（15）日楓葉姐姐於抖音直播中，被主持人突然稱呼「一個小姑娘」，引發許多粉絲暴動、好奇其真實年齡，並以「出大事」為題在社群Threads發文，因為楓葉姐姐竟是00後（2000年後出生），讓網友紛紛驚呼：「不可能！」、「太年輕了吧！」、「35歲要改叫楓葉媽媽。」
📌今日熱門娛樂新聞2：利特才剛爆料！Super Junior高雄場宣布加開 搶票時間曝光
韓流帝王Super Junior（SJ）上個月才剛在台北大巨蛋連唱3場《SUPER SHOW 10》演唱會，也已經確定將於明年1月24日、25日移師高雄巨蛋開唱，沒想到，隊長利特14日直播時意外說溜嘴，透露：「高雄開3場不如在高雄世運開2場！」而今（16）日主辦方果真宣布加開場次，時間定在2026年1月23日，並在12月23日晚上7點開放搶票，《NOWNEWS今日新聞》也整理搶票時間、票價，以及相關資訊給讀者一次看。
📌今日熱門娛樂新聞3：Dora分手樂天桃猿！捲小三風波暴瘦剩3字頭 進軍TikTok賣睡衣
樂天女孩Dora（洪葳）今年5月捲入小三風波而神隱，近來傳出她已經和樂天桃猿正式「分手」，雙方經過討論決定不再續約，過去那段低潮，她曾經爆瘦到剩下3字頭，明年打算進軍TikTok市場，賣美妝、睡衣等。對此，樂天回應：「明年新合約會等明年球季開始前公布。」
樂天啦啦隊女神Dora（洪葳）今年5月捲入富商小三風波，今天傳出她已經和樂天達成不續約共識，樂天以「明年新合約會等明年球季開始前公布」回應。其實不只是Dora，還有許多啦啦隊員都捲入小三風波，嘎琳直接退圈，IG已經3個月沒更新，李芷霖則是被控訴偷吃人夫，私密照疑似外流；林襄也被曾經的隊友阿布舞暗指介入她和馬傑森戀情，可見人紅是非多。
📌今日熱門娛樂新聞5：「醫界王陽明」賴弘國爆3度離婚！恩師劉偉民6字回應弟子婚姻現況
有「醫界王陽明」稱號的整形醫師賴弘國，近日再度捲入婚姻風波，外界盛傳他與第3任妻子Alice疑似感情生變，不僅雙方社群平台互相取消追蹤，過往甜蜜合照也幾乎全數刪除，讓「3度離婚」的傳言甚囂塵上，然而，賴弘國本人與Alice皆未對外正式證實或否認，使外界議論持續發酵。對此，賴弘國恩師劉偉民曬出2人近期約吃飯的照片，並直言：「當然沒有離婚！」