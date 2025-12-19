我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS久違合體直播，或許是太生疏，鏡頭喬不好、七嘴八舌吵翻天。（圖／WEVERSE）

BTS開直播七嘴八舌 柾國突喊中文：新年快樂

柾國近日話題不斷 懶理與Winter緋聞

韓國天團BTS久違7人合體開直播，一上線就亂成一團，除了感嘆2025過得很慢，柾國還突然冒出一句中文「新年快樂」，全場瞬間笑翻；RM則開心宣布考到駕照，Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V跟著起鬨，7個人七嘴八舌連鏡頭都喬不好，吵鬧又真實的畫面，直接把粉絲拉回熟悉的BTS日常。BTS歷經3年多的軍白期後，今年6月全數退伍，外界盛傳他們將於明年正式回歸，並啟動規模驚人的65場世界巡演。近日7人如火如荼投入練習，也難得久違合體開直播，沒想到一開始連鏡頭角度都喬不定，好不容易就定位，柾國卻突然沒頭沒尾蹦出一句中文「新年快樂」，讓其他成員全傻眼笑問：「也太突然了吧？」他們聊到2025快結束，對2025年的體感完全不同步，有人感嘆今年有一半時間都獻給了國家，「在美國工作一下子、又一下子在當兵，感覺25年好長。」也有人立刻反駁「我反而覺得超短耶？」眼看話題又要繞回軍中日常，Jimin忍不住打斷：「我們好不容易聚在一起，又要講當兵嗎？不要再講了啦！」話鋒一轉，RM開心高喊考到駕照，立刻被虧：「哥你要多練習再上路！」雖然被吐槽，但他也自豪補一句現在能自己停車，7個大男孩吵成一團，直播現場笑聲不斷。回歸前夕，BTS的討論焦點不只音樂，近期，包含情侶刺青、穿同款服裝等細節全被翻出，引發熱議。對此，SM娛樂回應「沒有立場」，HYBE則未多作說明，導致出現部分激進粉絲租卡車示威要求說法。面對風波，柾國行程照常推進，近日，以實際影響力證明話題未動搖人氣。此外，根據外媒報導，BTS目標在2026年3月以全新專輯回歸樂壇，並以新作品為核心展開世界巡演，場次上看65場，不僅超越2018年至2019年《Love Yourself》巡演的62場紀錄，也有望成為他們出道以來規模最大的一次全球行程。