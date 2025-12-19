《NOWnews今日新聞》幫讀者掌握今（19）日熱門娛樂新聞，陳妍希與陳曉今年2月宣告結束8年婚姻，外界對於2人分開原因有諸多臆測，而今有經紀人爆料陳曉性格倔強、迴避溝通，曾經在機場情緒失控後、手機未帶直接失聯，這讓「婚姻中最怕無視」的陳妍希屢屢傷透心，夫妻關係最終走向破裂。
📌今日熱門娛樂新聞1：陳妍希離婚內幕公開！陳曉爆氣發瘋、機場搞失聯 1敗點忍無可忍
陳妍希與陳曉今年2月宣告離婚，證實8年婚姻玩完，消息震驚整個娛樂圈，外界對於2人分開原因眾說紛紜，如今中國娛樂節目《彭友局》中，有經紀人爆料，陳曉情緒控管差、性格倔強、迴避溝通，曾經於收工後，因為溝通問題，在機場情緒失控，丟下手機直接搞失蹤，這讓婚姻中最怕無視、性格浪漫、喜歡儀式感的陳妍希傷透心，兩人關係最終走向破裂。
📌今日熱門娛樂新聞2：裴琳剩36公斤！從《吐司男之吻》到路邊賣雞蛋糕 8點檔人生1次看
41歲裴琳近期斜槓賣雞蛋糕，又因手術後暴瘦到只剩36公斤，日薪最低只剩700元，再度受到外界關注。裴琳本名蔡裴琳，15歲以女團「Kiss」出道，憑著甜美外型迅速打開知名度，2001年演出偶像劇《吐司男之吻》跨足戲劇圈，之後活躍於《戲說台灣》、《一家團圓》等多部八點檔，是不少觀眾記憶中「很早就紅過」的女星，但後來因為酒駕、吸毒而走下坡，一生也非常的八點檔。
📌今日熱門娛樂新聞3：米可白認愛孫綻放閃無極限！曬男友視角照甜喊：這位攝影師很有愛
米可白（趙亦瑄）去年8月大方認愛孫綻後，兩人時常透過社群放閃，昨日她在IG曬出一系列男友視角照，可以看見她露出可愛表情，配文寫下：「這位攝影師很有愛。」鏡頭間全是粉紅泡泡，掀起網友討論熱潮。
📌今日熱門娛樂新聞4：李亞萍失智半年！余祥銓淚吐：吃藥也好不了 痛失余苑綺走不出來
75歲資深藝人李亞萍罹患失智症！李亞萍時常白天黑夜搞不清楚，甚至忘記弟弟過世，病況引發外界擔憂，今日其兒子余祥銓錄影受訪，談及媽媽已經長達半年多不定時發作，醫生建議李亞萍全面檢查，但她一直很抗拒，余祥銓無奈說：「我覺得我們要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的什麼都不記得，會滿糟糕的。」
📌今日熱門娛樂新聞5：林逸欣婚禮影片點閱破千萬！新歌感謝名醫老爸：你就是我的天空
氣質音樂才女林逸欣今年舉辦婚禮，名醫爸爸林春銘牽她手步入禮堂的影片，在社群平台上引發熱烈迴響，至今各平台加總已累積突破千萬點閱。在聖誕節前夕，林逸欣推出全新單曲〈你是我的天空〉，她自己剪輯了從小到大的家庭錄影帶，父親是掌鏡者，在她人生大小事從未缺席身影，新歌是林逸欣獻給爸爸的作品，歌名指的就是，爸爸是林逸欣的天空。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳妍希與陳曉今年2月宣告離婚，證實8年婚姻玩完，消息震驚整個娛樂圈，外界對於2人分開原因眾說紛紜，如今中國娛樂節目《彭友局》中，有經紀人爆料，陳曉情緒控管差、性格倔強、迴避溝通，曾經於收工後，因為溝通問題，在機場情緒失控，丟下手機直接搞失蹤，這讓婚姻中最怕無視、性格浪漫、喜歡儀式感的陳妍希傷透心，兩人關係最終走向破裂。
📌今日熱門娛樂新聞2：裴琳剩36公斤！從《吐司男之吻》到路邊賣雞蛋糕 8點檔人生1次看
41歲裴琳近期斜槓賣雞蛋糕，又因手術後暴瘦到只剩36公斤，日薪最低只剩700元，再度受到外界關注。裴琳本名蔡裴琳，15歲以女團「Kiss」出道，憑著甜美外型迅速打開知名度，2001年演出偶像劇《吐司男之吻》跨足戲劇圈，之後活躍於《戲說台灣》、《一家團圓》等多部八點檔，是不少觀眾記憶中「很早就紅過」的女星，但後來因為酒駕、吸毒而走下坡，一生也非常的八點檔。
米可白（趙亦瑄）去年8月大方認愛孫綻後，兩人時常透過社群放閃，昨日她在IG曬出一系列男友視角照，可以看見她露出可愛表情，配文寫下：「這位攝影師很有愛。」鏡頭間全是粉紅泡泡，掀起網友討論熱潮。
📌今日熱門娛樂新聞4：李亞萍失智半年！余祥銓淚吐：吃藥也好不了 痛失余苑綺走不出來
75歲資深藝人李亞萍罹患失智症！李亞萍時常白天黑夜搞不清楚，甚至忘記弟弟過世，病況引發外界擔憂，今日其兒子余祥銓錄影受訪，談及媽媽已經長達半年多不定時發作，醫生建議李亞萍全面檢查，但她一直很抗拒，余祥銓無奈說：「我覺得我們要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的什麼都不記得，會滿糟糕的。」
氣質音樂才女林逸欣今年舉辦婚禮，名醫爸爸林春銘牽她手步入禮堂的影片，在社群平台上引發熱烈迴響，至今各平台加總已累積突破千萬點閱。在聖誕節前夕，林逸欣推出全新單曲〈你是我的天空〉，她自己剪輯了從小到大的家庭錄影帶，父親是掌鏡者，在她人生大小事從未缺席身影，新歌是林逸欣獻給爸爸的作品，歌名指的就是，爸爸是林逸欣的天空。