▲新竹跨年晚會卡司有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、金泰佑、徐暐翔、杯緹、孫盛希、白安、張涵雅、幽靈水晶、SmileDash。（圖／新竹市政府提供）

▲交通部表示，因會場周邊不提供停車位，呼籲前往參加跨年的民眾，多加利用接駁車前往，可於新竹火車站、南寮漁港旅服中心及竹北喜來登飯店、體育場及新竹縣政府搭乘接駁車。（圖／新竹市政府提供）

▲交通處表示，為維持活動進行圓滿順暢，31日16時至明年1月1日2時會場周邊道路將進行交通管制，提醒民眾配合提前改道。（圖／新竹市府提供）

2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」請到創作才子韋禮安、金曲歌王呂士軒、金曲樂團TRASH、凍齡玉女蘇慧倫、金曲女神孫盛希、金曲情歌王子徐暐翔等人嗨唱，卡司有許多曾經獲得、入圍金曲獎的歌手，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容，現場還有美食攤位、遊藝市集及300秒倒數煙火秀，《NOWnews今日新聞》特別整理新竹跨年活動懶人包，讓您1文輕鬆掌握跨年卡司、交通、線上看等資訊。時間：12月31日（三）18：00至1月1日（四）00：30地點：新竹大湳雅公園Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、金泰佑、徐暐翔、杯緹、孫盛希、白安、張涵雅、幽靈水晶、SmileDash東森電視因會場周邊不提供停車位，呼籲前往參加跨年的民眾，多加利用接駁車前往，可於新竹火車站、南寮漁港旅服中心及竹北喜來登飯店、體育場及新竹縣政府搭乘接駁車。31日16時至1月1日2時會場周邊道路將進行交通管制，提醒民眾配合提前改道。