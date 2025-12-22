隨著芝加哥白外正式簽下村上宗隆，今個休賽季備受關注的日職重砲市場出現關鍵轉折。美媒普遍認為，在村上確定去向後，原本觀望其動態的球隊，將加速轉向評估岡本和真與今井達也，兩人的簽約時程也因此浮上檯面。

紅襪要簽康崔拉斯　岡本和真恐遭捨棄

根據MLB官方日文網站與多家美媒報導，原本被點名同時關注村上宗隆與岡本和真的波士頓紅襪，已接近完成與康崔拉斯（Wilson Contreras）的交易案。由於紅襪計畫讓康崔拉斯鎮守一壘，這也意味著球隊一壘戰力趨於飽和，岡本和真被認為遭到紅襪排除的可能性大增。

儘管如此，岡本在市場上的評價依舊不低。美媒普遍認為，他是整體完成度高於村上的打者，具備更穩定的擊球率與足夠長打火力。包括多倫多藍鳥與匹茲堡海盜都被點名對岡本展現興趣。岡本的交涉期限為美東時間1月4日，仍有約兩周時間，外界預期他在期限前完成簽約的機率相當高。

今井達也會去哪？小熊是潛在下家

另一方面，投手市場的焦點則落在西武王牌今井達也身上。美國《運動畫刊》指出，今井本季繳出防禦率1.92、178次三振的頂尖成績，但美職球團對他的定位仍存在分歧，究竟是「即戰力王牌」，還是「先發輪值第3、4號」，尚無定論。這樣的評價落差，反而可能讓早早表達興趣的芝加哥小熊受惠。

報導分析，相較其他已被視為王牌等級的投手，今井的身價「尚未膨脹到天文數字」，美媒預測他的合約金額可能不會達到1.5至2億美元的超大型規模，而是落在相對務實、但仍具長期保障的區間。部分專家甚至認為，今井的談判進展有機會在岡本之前率先明朗。

總結來看，村上宗隆拍板加盟白襪，等同為日職旅美市場按下「快轉鍵」。岡本和真與今井達也何時敲定合約，已成為接下來兩週大聯盟冬季市場最受矚目的日本話題。

