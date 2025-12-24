我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江少慶新球季確定轉戰南霸天統一獅。（圖／富邦悍將球團提供）

統一獅前日透過球員補償機制，從富邦悍將手中獲得昔日本土王牌、百萬月薪級強投江少慶，陳傑憲今（24）日出席114年體育運動精英獎頒獎典禮，拿下年度男運動員獎後受訪，坦言對江少慶入隊很期待，還笑說江少慶很帥，「他可以扛起林安可離開後的顏值空缺。」談到江少慶即將加入統一獅，陳傑憲先是開玩笑表示，今年林安可離隊，「顏值擔當」這個角色出現空缺，「我們勢必得要找一個帥的來補。」而江少慶到來，剛好補上這一塊，「所以我很期待他來到統一獅後，可以產生什麼火花。」陳傑憲認為，江少慶本來實力就很強，態度也認真，「只是因為傷勢，沒有辦法把他的能力值完全發揮出來。」，陳傑憲隨後也分享道，統一獅之所以選擇江少慶，就是期待他走出傷勢陰霾，找回昔日身手。由於在休賽季，陳傑憲並不清楚江少慶目前的傷勢狀況，坦言雙方還沒有親自深入聊過，但從外界狀況來看，復原進度應該不錯，「身體狀況不能控制，但我們至少都確定，他顏值就擺在那裡。」