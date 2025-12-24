我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（左）生日這天露臉，暴瘦、憔悴模樣惹人心疼，他提到回歸演藝圈，透露「快要可以見面了」。（圖／沈玉琳的御琳軍臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者整理今（24）日娛樂看點，辛龍傳出跟已故妻子劉真父母鬧翻，不僅隱瞞劉真塔位，還帶契約要求跟岳父母斷絕往來；夏宇禾近日遭直擊激吻已婚人夫，對方身分也隨之曝光，而夏宇禾也在爭議爆發後發聲道歉；沈玉琳罹患血癌後，今迎來58歲生日，他公開與妻子芽芽的慶生合照，暴瘦又憔悴的模樣，讓大家都非常心疼；禾浩辰在今宣布與吳品潔求婚成功，還曬出鑽戒照片，粉絲也紛紛獻上祝福。歌手辛龍在愛妻劉真逝世5年後，正式宣布復出，唱尾牙商演。但在辛龍復出之際，傳出他與劉真父母的關係在劉真走後早就鬧僵，據說辛龍隱瞞劉真塔位，不給岳父母探望，甚至曾帶著契約上門，要與岳父母斷絕往來，讓岳父母無法見到家人，祖孫情被強制中斷；但辛龍經紀人回應不清楚此事。8點檔女星夏宇禾前年與GINO結束6年情，今年4月曾曖昧李聖傑，但否認交往。近日夏宇禾又被直擊疑有新戀情，她深夜現身台北中山區招待所，與一名白衣男子互動親暱，不僅依偎、擁抱，還多次接吻。據悉，該名男子家境優渥、交友圈廣泛，但已是已婚人夫。針對不倫戀一事，夏宇禾今日下午出面道歉，強調是飲酒過量才有脫序行為，並未與該男子交往，自己會深刻反省。知名主持人沈玉琳今年7月底感到身體不適，就醫檢查後確診罹患血癌，他隨即全面停工，專心養病，沈玉琳今日迎來58歲生日，他在粉專公開和老婆芽芽一同慶生的合照，暴瘦又憔悴的模樣讓許多網友看了感到心疼，沈玉琳也提及回歸螢光幕進度，「快要可以見面了！」男星禾浩辰2023年認愛女星吳品潔，兩人僅僅交往約2個月就選擇公開，不時會在社群放閃，感情相當穩定。今日是聖誕夜，稍早禾浩辰無預警在社群上宣布求婚成功，單膝下跪並曬出鑽戒寫道：「SHE SAID YES。」消息一出引發網友祝福。女星夏宇禾感情狀態受到關注，前年跟男星GINO（蔡東威）結束6年情，日前才遭爆與情歌王子李聖傑私下互動親密，近日又遭週刊拍到深夜進出招待所，與已婚人夫緊擁、親吻行為曖昧。今日稍早，夏宇禾發聲道歉，表示因為喝酒造成的錯誤，對家人和社會大眾感到很抱歉。對於報導中她親吻已婚人夫，夏宇禾回應，對他並沒有任何特殊想法，「但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當」。