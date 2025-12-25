NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士近期陷入內部危機，老將前鋒德雷蒙．葛林（Draymond Green）與總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）在板凳席爆發激烈爭執，隨後葛林提前退場未再回歸，相關畫面流出後迅速在聯盟內外掀起討論，也讓勇士更衣室氣氛與權力結構再次成為焦點。
事件始末｜場邊爭執升高 葛林提前離場
衝突發生在一次暫停期間，轉播畫面與後續流出的影片顯示，葛林因防守站位與角色安排問題，情緒激動地與柯爾對話，言詞逐漸升高。多方轉述指出，葛林在爭執中對柯爾爆出粗口，隨後雙方情緒全面失控。最終，葛林離開板凳席返回休息室，該場比賽就此結束。
起初，勇士對外說法傾向「雙方自行溝通後冷靜處理」，但影片曝光後，外界才意識到這並非單純的戰術爭論，而是牽涉尊重界線與權威關係的正面衝突。
外界評論｜名人堂老將點名批評 矛頭指向成熟度與領袖責任
事件曝光後，多位退役名將公開表態。其中，前NBA全明星肯揚．馬丁（Kenyon Martin）直言不諱，質疑葛林的成熟度與自我控制能力，直指35歲的老將不該再以年輕球員的情緒方式處理問題，並強調「離開隊友」本身就是無法接受的行為。
另一位勇士名宿提姆．哈德威（Tim Hardaway）則將焦點轉向球隊文化，認為史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）在當下應該主動出面降溫，而不是讓衝突持續升高。他的說法引發另一層討論，也讓勇士核心領袖的角色分工再次被放大檢視。
柯爾回應｜公開道歉、承擔責任 強調「家人式關係」
爭議延燒數日後，柯爾親自出面說明，坦承當晚並非自己「最好的時刻」，並已主動向葛林與全隊道歉。柯爾強調，雙方在12年合作中曾多次出現激烈溝通，但彼此始終以「家人」關係相待，這次衝突不會動搖彼此的信任基礎。
柯爾也罕見地為葛林緩頰，指出他之所以選擇離場，是為了避免事態進一步失控，在球團內部被視為一種自制而非逃避。勇士高層隨後也證實，球隊不會對葛林祭出罰款或禁賽處分，選擇讓兩位老將自行解決。
後續影響｜戰術定位與王朝現實的交會點
從籃球層面來看，衝突的根源仍與葛林角色轉變密切相關。本季他場均僅有8.1分、6.1籃板、5.1助攻，投籃命中率40.9%，數據不再反映昔日影響力，但他在防守溝通與戰術理解上的地位仍難以取代。柯爾也明確表示，現階段並未考慮將葛林長期放到替補，但這番話本身，已透露出勇士正處於調整期的現實。
對一支曾經長年稱霸聯盟的球隊而言，這次衝突不只是情緒管理問題，而是「老將權威、教練主導權與王朝老化」三者交會的縮影。勇士目前戰績徘徊五成上下，容錯空間愈來愈小，任何內部摩擦都可能被無限放大。
關鍵觀察｜成長還是暫時止血？
勇士高層選擇將此次事件解讀為「成長的象徵」，而非失控前兆，某種程度上反映出球隊對葛林歷史地位的尊重。然而，隨著交易期限逼近、聯盟競爭加劇，這樣的包容能維持多久，仍有變數。
這次場邊風波，或許不會立刻改變勇士走向，卻已清楚提醒所有人：這支球隊已不再是當年那支可以用勝利掩蓋裂痕的王朝。葛林的情緒、柯爾的權威、以及勇士是否準備好面對轉型期的陣痛，都將在接下來的賽程中持續被檢驗。
消息來源：Anthony Slater
