資深藝人曹西平昨（29）日深夜被發現陳屍於三重住處，享壽66歲，其乾兒子Jeremy透露他於睡夢中安然離世，臨走前無病無痛，不過稍早他再向警檢表示，曹西平生前有高血壓，且不積極就醫，加上平時有趴睡電腦桌前的習慣，懷疑因姿勢不良，壓迫到心臟導致血液阻塞，進而猝死、倒臥在電腦桌旁的地板上，有待檢警進一步釐清。
曹西平昨深夜驚傳在家中過世，被Jeremy發現倒臥屋內，已無生命跡象，據《三立新聞網》報導，警方到場經鑑識採證後，初步排除有外力介入，Jeremy向警指稱，曹西平生前有高血壓狀況，遲遲沒去就醫，加上平時習慣趴在電腦桌睡覺，懷疑因姿勢不良，壓迫到心臟導致血液阻塞，進而猝死、倒臥在電腦桌旁的地板上。
曹西平闖蕩演藝圈40年！「醜八怪」成經典
曹西平1982年以歌曲〈野性的青春〉走紅，憑藉動感形象備受矚目，被媒體封為「台灣西城秀樹」，除了歌手身分外，他也活躍於綜藝、談話性節目，直率敢言的風格深植人心，節目中一句「你這個醜八怪」成為許多觀眾的經典回憶。
曹西平入行超過40年，近年逐漸淡出演藝圈，持續透過社群平台分享生活與心情，許多網友聽聞消息感到震驚不捨，紛紛湧入臉書粉專留言哀悼，也有人震驚詢問：「不是真的吧？」如今Jeremy首度悲痛發聲，讓人不得不接受這噩耗。
🔺曹西平個人小檔案
生日：1959年2月12日（享壽66歲）
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
🔺資料來源－
曹西平臉書、包偉銘臉書
