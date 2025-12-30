曹西平遺言曝光！資深藝人曹西平昨（29）日深夜於新北三重住處離世，享壽66歲，今稍早其乾兒子Jeremy（謝兒彌）赴板橋相驗遺體，相關細節葬儀社不方便透露，下午4時許，親友於曹西平社群臉書發布後事聲明，也曝光其生前遺言，「不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。」令人不捨。
曹西平親友今稍早發聲，透露其生前遺言，「不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心」，如今曹西平撒手人寰，代替他感謝多年來一路支持、陪伴的粉絲好友，「謝謝你們給予他的溫暖與力量。願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。」
這份離別來得突然，對所有親友、後輩與長期支持曹西平的朋友而言，皆是難以承受的哀痛，親友於聲明中表示，「曹西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，亦不遺餘力提攜後進。即使在人生最後階段，他仍保持率真與坦然的態度。」
關於曹西平靈堂及告別式，親友也表示，相關細節正積極籌備中，「待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。」並強調家屬目前仍處於深切哀痛之中，盼外界給予家屬必要的空間與尊重。
🔺曹西平個人小檔案
生日：1959年2月12日（享壽66歲）
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
