▲曹西平最早以「動感偶像」的形象擄獲不少女學生的喜愛，對於造型很重視，髮帶一度是他標榜的重點，在當年台灣演藝界獨樹一格。（圖／摘自 Lim Hong Huay FB）

▲曹西平（右）生前透露自己死後遺產不給任何姓曹的人處理，會立遺囑把遺產都給平常照顧他的乾兒子Jeremy。（圖／曹西平臉書）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（30）日熱門娛樂新聞，藝人曹西平（四哥）昨天深夜被發現陳屍三重自宅，乾兒子Jeremy透過曹西平臉書發聲，透露四哥是睡夢中走的，無病無痛，自己只想要找到跟曹西平有血緣關係之人，將其後事辦得妥當；Jeremy透露曹西平生平有高血壓，事實上不僅曹西平，藝人黃鴻升（小鬼）、高以翔、戎祥等人，都是因為心血管相關疾病離世，台大醫院醫師多次出面呼籲心血管疾病是「沉默殺手」，需要特別注意；曹西平昨日深夜在家中猝逝，救護人員到場後確認已經明顯死亡多時，乾兒子忍痛放棄急救，初步判定死因疑為內科疾病引發。曹西平過世突然！資深藝人曹西平昨天深夜被發現陳屍於三重住處，享壽66歲，引發社會震驚，其乾兒子Jeremy稍早透過曹西平臉書首度發聲：「我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛...」強調目前只專注找到與曹西平有血緣關係之人，將其後事辦得妥當。資深藝人曹西平昨天深夜驚傳於新北市三重住處離世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，警方說明曹西平是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥屋內，救護人員趕抵時已無呼吸心跳，且身體出現明顯屍斑，經現場確認後放棄急救，警方初步研判無外力介入，疑為內科因素導致死亡，詳細死因仍有待後續釐清。Jeremy也透露曹西平生平有高血壓等心血管疾病，事實上不僅曹西平，就連已故藝人小鬼黃鴻升、高以翔、戎祥等人，都是因為心血管相關疾病離世，台大醫院的許榮彬、黃瑞仁在小鬼離世時，也多次出面呼籲心血管疾病是「沉默殺手」，需要特別注意。資深藝人曹西平昨天深夜驚傳在家中猝逝，享壽66歲。新北市消防局晚間10時許接獲報案，救護人員到場後確認已明顯死亡多時，乾兒子忍痛放棄急救，初步判定死因疑為內科疾病引發。曹西平過世的消息曝光後，震撼演藝圈與粉絲，不少網友湧入他的臉書粉專表達不捨與哀悼。目前曹西平遺體已送抵板橋殯儀館暫存，警方聯繫家屬後，曹西平二哥表明不願意處理，其他兄弟也無出面回應，實際死因仍有待司法相驗釐清。資深藝人曹西平29日晚間被乾兒子Jeremy在三重住處發現臥倒屋內、沒有生命跡象，緊急報案之後救護人員到場，研判死亡多時放棄急救，享壽66歲。由於曹西平生前經常提到陪伴在自己身邊的乾兒子Jeremy，甚至在節目是指稱遺產都會全部留給他，許多人也好奇Jeremy的身分是誰？其實他是曹西平前助理阿凱帶進公司而結識，在阿凱過世之後就一直陪在曹大哥身邊，自己則在7年前面臨哥哥、母親雙亡憾事，如今又要送走乾爸曹大哥，心情受到外界關心。資深藝人曹西平昨天深夜被發現於新北市三重住處辭世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，也讓無數觀眾與粉絲感到錯愕與不捨，由於曹西平多年與家族兄弟關係疏離，噩耗傳出後，相關後事安排一度出現空窗期，據了解他二哥在接獲消息後選擇婉拒出面處理，使整體流程短暫陷入停滯，外界也高度關注後續由誰負責治喪與對外聯繫。隨後曹西平的三哥出面，透露願意返台參加告別式，並且授權由乾兒子全權統籌。