2026年跨年晚會今（31）日晚間登場，許多民眾都已經安排好行程，要一起到戶外迎接新年，不過也有不少使用大眾運輸工具的民眾關注，捷運當天開到幾點、台鐵以及高鐵營業時間是否有變動等資訊。《NOWNEWS》特別整理全台灣北中南捷運營業時間、台鐵加班車、高鐵末班車等，讓民眾一文看懂如何利用大眾運輸工具散場。
🟡2026跨年北捷42小時不收班、2站免費搭乘散場
今年台北市政府配合2026跨年活動，按照往年比照辦理，除了小碧潭支線、新北投支線之外，從12月31日早上6時至1月1日晚間24時，連續營運42小時不收班，班距也將視人潮進行調整。除此之外，從12月31日22時30分至1月1日早上6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車，可享有站數、當趟車資免費的搭乘優惠，為了分流散場人潮，請民眾愛用！
📍台北捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時，42小時不收班
📍台北捷運免費散場車站：持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站乘車，可享不限站數單趟車資免費
📍2026台北最High跨年晚會懶人包請點我
🟡2026跨年新北捷運「同樣42小時不打烊」
至於新北雖然沒有倒數跨年，但有淡水1314河岸煙火秀，新北市政府表示，隸屬新北捷運管轄的環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌全線42小時不打烊，同時淡海輕軌藍海線也會加密班次，全力進出漁人碼頭疏散人潮，讓民眾都能安心跨年，搭到大眾運輸工具回家。
📍新北捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時，42小時不打烊
📍2026新北1314淡水河岸煙火跨年活動懶人包請點我
🟡2026跨年台中捷運「延長營業到凌晨2時」
台中最強跨年晚會將在今晚在水湳中央公園登場，搭上五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會也在台中洲際棒球場開唱，人潮眾多，台中市政府宣布，台中捷運從31日早上6時營業到2026年1月1日凌晨2時，今天白天維持平日時刻表，從晚上7點起，配合跨年活動，原本離峰班距從9分鐘縮短至6.5分鐘。
📍台中捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨2時
📍2026台中最強跨年夜晚會懶人包請點我
🟡2026跨年高雄捷運「延長營業到半夜2點」
高雄在高雄夢時代前時代大道的「2026雄嗨趴」跨年演唱會，今年又再度打造999秒煙火大秀，還邀請來堅強卡司陣容，水彈女神「權恩妃」即將席捲高雄！高雄市政府表示，配合人潮疏散，高雄捷運延長營運至1月1日凌晨2時、高雄輕軌則延長營運至2026年1月1日凌晨1時30分。
📍高雄捷運跨年營業時間：捷運營業至1月1日凌晨2時；輕軌營業至1月1日凌晨1時30分
📍2026高雄雄嗨趴跨年演唱會活動懶人包請點我
🟡2026跨年高鐵、台鐵營業到幾點？加班車資訊一覽
台灣高鐵配合元旦以及跨年活動人潮眾多，在今（31）日以及元旦1月1日夜間有增開南下列車，是22時30分從南港出發的車次，如果是搭高鐵要往返南北的民眾，要自己留意末班車時間，高鐵營運時間跨年也沒有延長，詳細的每天班次，可以到高鐵官網查詢更清楚哦！
至於台鐵配合跨年以及元旦疏運需要，在12月31日、115年1月1日及及1月4日加開東線、西線及南半環自強號共16列次，另外在跨年晚會散場時段，也全面加開北部、中部、南部及宜蘭地區區間車共25列次，民眾如果這幾天要搭台鐵的話，也可以到台鐵官網及APP最新消息查詢車次。《NOWNEWS》記者也在此先祝福各位讀者新年快樂，平平安安出門跨年，開開心心回家補好眠！
📍高鐵跨年班次查詢請點我
📍台鐵跨年班次查詢請點我
📍六都跨年晚會總整理懶人包請點我
資料來源：北捷官網、新北市政府臉書、台中市政府交通局、高雄市政府、台鐵臉書、高鐵官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年台北市政府配合2026跨年活動，按照往年比照辦理，除了小碧潭支線、新北投支線之外，從12月31日早上6時至1月1日晚間24時，連續營運42小時不收班，班距也將視人潮進行調整。除此之外，從12月31日22時30分至1月1日早上6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車，可享有站數、當趟車資免費的搭乘優惠，為了分流散場人潮，請民眾愛用！
📍台北捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時，42小時不收班
📍台北捷運免費散場車站：持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站刷卡進站乘車，可享不限站數單趟車資免費
📍2026台北最High跨年晚會懶人包請點我
至於新北雖然沒有倒數跨年，但有淡水1314河岸煙火秀，新北市政府表示，隸屬新北捷運管轄的環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌全線42小時不打烊，同時淡海輕軌藍海線也會加密班次，全力進出漁人碼頭疏散人潮，讓民眾都能安心跨年，搭到大眾運輸工具回家。
📍新北捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日晚間24時，42小時不打烊
📍2026新北1314淡水河岸煙火跨年活動懶人包請點我
台中最強跨年晚會將在今晚在水湳中央公園登場，搭上五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會也在台中洲際棒球場開唱，人潮眾多，台中市政府宣布，台中捷運從31日早上6時營業到2026年1月1日凌晨2時，今天白天維持平日時刻表，從晚上7點起，配合跨年活動，原本離峰班距從9分鐘縮短至6.5分鐘。
📍台中捷運跨年營業時間：12月31日早上6時至1月1日凌晨2時
📍2026台中最強跨年夜晚會懶人包請點我
高雄在高雄夢時代前時代大道的「2026雄嗨趴」跨年演唱會，今年又再度打造999秒煙火大秀，還邀請來堅強卡司陣容，水彈女神「權恩妃」即將席捲高雄！高雄市政府表示，配合人潮疏散，高雄捷運延長營運至1月1日凌晨2時、高雄輕軌則延長營運至2026年1月1日凌晨1時30分。
📍高雄捷運跨年營業時間：捷運營業至1月1日凌晨2時；輕軌營業至1月1日凌晨1時30分
📍2026高雄雄嗨趴跨年演唱會活動懶人包請點我
台灣高鐵配合元旦以及跨年活動人潮眾多，在今（31）日以及元旦1月1日夜間有增開南下列車，是22時30分從南港出發的車次，如果是搭高鐵要往返南北的民眾，要自己留意末班車時間，高鐵營運時間跨年也沒有延長，詳細的每天班次，可以到高鐵官網查詢更清楚哦！
至於台鐵配合跨年以及元旦疏運需要，在12月31日、115年1月1日及及1月4日加開東線、西線及南半環自強號共16列次，另外在跨年晚會散場時段，也全面加開北部、中部、南部及宜蘭地區區間車共25列次，民眾如果這幾天要搭台鐵的話，也可以到台鐵官網及APP最新消息查詢車次。《NOWNEWS》記者也在此先祝福各位讀者新年快樂，平平安安出門跨年，開開心心回家補好眠！
📍高鐵跨年班次查詢請點我
📍台鐵跨年班次查詢請點我
📍六都跨年晚會總整理懶人包請點我