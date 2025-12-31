我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2026跨年北捷42小時不收班、2站免費搭乘散場

從12月31日早上6時至1月1日晚間24時，連續營運42小時不收班

從12月31日22時30分至1月1日早上6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車，可享有站數、當趟車資免費的搭乘優惠

▲北捷跨年綠線憑電子票證刷卡進「南京三民」、「台北小巨蛋」站免費搭乘。（圖/北捷提供）

🟡2026跨年新北捷運「同樣42小時不打烊」

環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌全線42小時不打烊，同時淡海輕軌藍海線也會加密班次

▲新北捷運跨年42小時不打烊！淡海輕軌藍海線也加密班次，全力進出漁人碼頭疏散人潮。（圖/新北市政府提供）

🟡2026跨年台中捷運「延長營業到凌晨2時」

台中捷運從31日早上6時營業到2026年1月1日凌晨2時

▲台中捷運跨年延長營業時間至1月1日凌晨2時。（圖/台中捷運提供）

🟡2026跨年高雄捷運「延長營業到半夜2點」

高雄捷運延長營運至1月1日凌晨2時、高雄輕軌則延長營運至2026年1月1日凌晨1時30分。

▲高雄捷運跨年延長營運至1月1日凌晨2時、輕軌則延長至1月1日凌晨1時30分。（圖／高捷公司提供）

🟡2026跨年高鐵、台鐵營業到幾點？加班車資訊一覽

高鐵營運時間跨年也沒有延長，詳細的每天班次，可以到高鐵官網查詢更清楚哦！

在跨年晚會散場時段，也全面加開北部、中部、南部及宜蘭地區區間車共25列次，民眾如果這幾天要搭台鐵的話，也可以到台鐵官網及APP最新消息查詢車次。