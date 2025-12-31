我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯今年轉型成為進攻端次要角色，但球隊需要他在籃板和防守上貢獻更多精力。（圖／美聯社／達志影像）

「詹皇」41歲生日這天，洛杉磯湖人與底特律活塞的NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽中吞下一場慘痛失利，而這一夜，對詹姆斯（LeBron James）而言更是格外苦澀，今晚他可能真的體會到時光老人留下的痕跡，全場17投6中、17分，還發生多達5次失誤，球隊以106：128不敵活塞。美國媒體在賽前特別整理數據指出，詹姆斯過去在「生日夜」的表現堪稱歷史級水準，生涯前10次生日戰平均可繳出32.9分、7.1籃板、6.9助攻，投籃命中率高達55.5%，是NBA史上生日夜場均得分最高的球員。然而，這樣的光環，卻在41歲這一晚徹底失色。在這一場比賽之中，湖人讓活塞團隊命中率高達63%，三分球命中率高達46%，本季敬陪末座的防守表現，今晚弱點暴露無遺。缺少運動能力的團隊，被活塞年輕球員直接打爆，竟然被對壽在禁區攻下了「74分」！成為失利關鍵。詹姆斯今年轉型成為進攻端次要角色，但這並不意味著其工作量減少，球隊需要他在籃板和防守上貢獻更多精力，但顯然在里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下，要他在攻防兩端兼顧，對這位41歲的老將來說，心有餘而力不足。比賽開場，湖人全場為詹姆斯獻上生日祝福，甚至齊唱歌曲替他慶生。首節他2投2中，貢獻5分、1籃板、3助攻，狀態看似不差。次節他更一度找回外線手感，單節命中3記三分球，半場打完繳出15分、4助攻，幫助湖人將比分追近。但易籃再戰後，場上局勢風雲變色。詹姆斯第三節手感急凍，單節5投僅1中，進攻效率大幅下滑；隨著他短暫下場休息，湖人攻防節奏瞬間崩盤。等他再度回到場上時，球隊已逐漸失控，比分再次被拉開。進入第四節，湖人徹底潰散。短短5分多鐘內出現6次失誤，被活塞打出一波致命攻勢，分差瞬間擴大到20分以上，比賽提前失去懸念。詹姆斯在這段時間內也未能穩住局勢，多次外線出手落空，最終被換下場「提前下班」。全場比賽，詹姆斯出戰32分鐘，17投6中、三分球10投3中、罰球5投2中，僅拿下17分、4籃板、4助攻，卻出現5次失誤，正負值-16，成為他生涯生日戰中表現最黯淡的一役。這也是他NBA生涯第11次生日夜出賽，戰績變為5勝6負，勝率跌破五成。41歲的詹姆斯，依然是聯盟現役最年長的球員之一，也仍背負著率領湖人前進的重任。但這場比賽清楚顯示，歲月終究開始留下痕跡。曾經在生日夜「自動升級」的超級巨星，如今也難以避免體能下滑與穩定度起伏。生日夜本該是榮耀與祝福的舞台，卻成了湖人被活塞打爆的夜晚。對LeBron而言，這不只是一次失利，更像是時間無情流逝的殘酷提醒。