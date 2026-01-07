我是廣告 請繼續往下閱讀

近日大陸冷氣團來襲，全台冷吱吱！劉博仁營養功能醫學專家發文表示，他這幾天在門診或跟好朋友聊天時，最常建議大家的一個簡單保養，就是「晚上泡個腳（足浴）」，他也特別整理了 2024 到 2025 年最新的醫學論文，以及大家最關心的「溫度」、「高度」和「禁忌」懶人包，要幫大家科學化地泡個好腳！劉博仁引述 2024-2025 年發表的多項系統性回顧文獻，特別是發表在《BMC Geriatrics》及相關臨床研究期刊上的數據，發現科學家證實了泡腳對人體有明確的生理機轉，主要有 啟動「睡眠開關」，改善失眠、調節自律神經，放鬆減壓兩大好處：1.改善失眠最新的睡眠醫學研究指出，人要進入深層睡眠，核心體溫（Core Body Temperature）必須下降。泡腳透過「被動加熱」讓腳部血管擴張，血液流向肢體末梢，這會形成一個「遠端-近端皮膚溫度梯度（DPG）」。簡單說，就是讓熱量從腳底散發出去，進而幫助身體核心降溫，告訴大腦：「該睡覺了！」研究顯示，這能顯著縮短入睡時間。2. 調節自律神經2025 年針對高血壓與老年族群的研究發現，適度的溫水足浴能降低交感神經活性，提升副交感神經（負責放鬆的神經），對於舒緩整天的緊繃情緒、輔助血壓穩定非常有幫助。劉博仁說，很多人泡腳都「憑感覺」，但要泡得有效又安全，是有參數的，並針對水溫、水位高度、時間長度列出「黃金泡腳法」：1. 40℃ - 42℃ 最完美一般人建議控制在 40℃～42℃。這個溫度能有效擴張血管，又不會燙傷皮膚。長輩或敏感肌膚者，建議不超過 40℃。小撇步：不要用腳試水溫（腳皮厚不準），建議用手肘試，或直接買個水溫計。2. 水高至少蓋過「三陰交」低標一定要蓋過腳踝，最好能超過內踝骨上四指幅的高度（這就是中醫說的三陰交穴）。高標如果桶子夠深，泡到小腿肚（約 20cm 高）效果更好！因為小腿被稱為「第二心臟」，溫熱這裡更能促進全身血液回流。3. 時間長度以20 分鐘為限若泡超過 30 分鐘就太久了，反而可能導致心跳過快、過度流汗造成脫水，甚至因為血液過度集中在下肢，造成腦部短暫供血不足而頭暈。標準是泡到背部或額頭「微微發汗」就可以停止了，千萬不要泡到大汗淋漓。雖然泡腳好處多，但身為醫師，劉博仁也提醒，，都不建議泡腳或禁止泡腳。劉博仁表示，糖尿病朋友常併發周邊神經病變，對「熱」的感覺遲鈍。常常水已經燙到起水泡了，患者還覺得「不夠熱」。嚴重可能導致燙傷、感染甚至截肢，因此建議若要泡，必須由家人代測水溫（嚴格控制在 37℃-38℃），且時間縮短至 10 分鐘。