（1／8-12:27更新：蕭敬騰告白全文）

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧追思會，現場以白色系和綠色系裝飾。（圖／記者李欣恬攝影）

我親愛的岳父、林光寧、爸爸，謝謝您不嫌棄我、謝謝您接納我、謝謝您信任我、謝謝您懂我、謝謝您那麼愛我、謝謝您把最重的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福。我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸，您放心先行、我會努力照顧好這個家，我們會再相聚，我是您永遠的女婿、蕭敬騰，爸爸我愛你。

資深藝人林光寧的告別式於今（8）日舉行，家屬為了讓親友能笑著送別，特地挑選了一張他生前開心捧腹大笑的照片作為遺照，現場佈置充滿綠意與白花，氣氛顯得相當典雅莊嚴，希望用最快樂的樣子與大家道別。藝人王偉忠、胡瓜、丁柔安、修杰楷都到場送別這位演藝圈前輩最後一程，蕭敬騰上台表示此生的目標，有一個就是被岳父罵，幽默又感人的千字致詞全曝光。告別式開始前，王偉忠、胡瓜、丁柔安、修杰楷等到場致意，陳鎮川、張惠妹、羅志祥、王子（邱勝翊）等也以花籃獻上祝福。林光寧的兒子上前感謝大家前來，透露今天發送給大家的袋子，裡面有他最愛的音樂、酒跟茶，幽默的說：「現在忍不住的朋友，可以拿出來跟爸爸喝一杯，不然爸爸會不好意思，他現在應該很想喝！」他說爸爸去天上做最愛的主持人，「我代理主持謝謝大家的光臨，也讓大家謝謝光臨，爸爸我永遠愛你」。蕭敬騰在致詞中感性表示，自己跟爸爸有很多共同點，其中最深的連結就是音樂，「我們都自學各種樂器，所以我跟爸爸有很多家人們都沒有的默契和共鳴。」也正因如此，林光寧對這個女婿疼愛有加，總把最好吃的東西、最好笑的故事、最愛聽的音樂分享給他。爸爸是個開心果，雖然我今天想分享一下跟爸爸之間的小故事。首先，我岳父超級愛我，我跟爸爸有很多共同點，其中一點就是音樂，我們都沒拜師，自學各種樂器，所以我跟爸有很多家人們都沒有的默契跟共鳴，因此爸爸特別疼我也特別愛我，爸總會把他最愛吃的東西，最好笑的故事、最愛聽的音樂分享給我，但儘管老爸如此愛我，我作為姑爺、在林家這麼多年，看著林大哥變成老老爺這過程，其實帶給家人們不少困難，怎麼說呢，其實爸爸是一個對外人特別好、特別NICE，就是世上沒有壞人那種，但對家人，他總是有更多層次的表達跟情緒，時而鬧時而又很歡，可是我時常在想，這何嘗不是一種幸福呢？家人們總是會接收到比外人更多的情緒，這才是家人們能擁有的一種幸福，站在我的角度，我會想爸對我這魔好，爸對我沒有最好只有更好，難到我是外人嗎？爸怎麼也不罵我一句呢？我一直都得不到爸爸一點脾氣跟臉色，什麼好吃好玩有趣的，爸都叫我、爸都找我，在林家我都沒有被罵、被嫌過的一天，於是，這就成為我的目標，就是挨罵，我期待有一天被爸爸罵的一天，這才是家人該得到的幸福。爸爸住院長期臥床，因為肌肉萎縮，需要常常翻身按摩，對，我經常幫爸爸按摩拉拉耳朵按按頭，鬆鬆眉頭肩頸、手，有一段時間我在家裡的稱號叫做按摩師，專屬的按摩師、老爺的專屬按摩師，但每次都按沒多久、十分鐘不到，爸爸都會說不好意思，爸爸是真的不好意思，隔一天爸爸又呼喚我，蕭～來了，我又幫爸爸按，五分鐘後，謝謝啊～我說哪有人按摩只按五分鐘，怎麼那麼輕鬆，爸其實是喜歡按摩的人，每天都是爸爸主動要我幫他捏捏壓壓，只是沒什麼耐心，但這不就機會來了嗎？我的目標就是挨罵！有一天爸又呼喚我：蕭～這次我一定要抓住機會，我深呼吸，這次療程全程閉上眼，專注力都在我雙手，這次我足足二了有二十分鐘，起了效果，爸爸終於受不了抓狂了、他抓狂了！他用盡全身力量滿滿的情緒、大聲的喊了三個字、好了啦！當時整個房間裡的人都笑了，爸並沒有說出什麼粗暴言語，但這已經是爸爸對我說過最重的話，我終於能感受到家人應該擁有的幸福，那份愛、最為女婿、那一刻我感覺我很完整。跟大家分享我的一個發現，家人們常常說爸爸他痛、他看醫生，有一天大家慫恿我跟爸爸說，叫他去看牙醫，為什麼是慫恿我？因為我最得寵，老爸真的愛我，我說的話爸爸會聽，爸爸答應我了，但始終沒有去。某年，爸爸摔斷腿摔傷，長子還特別從上海陪躺回台灣，這次進了醫院，做了手術換了新的髖關節，老爸暫時坐上輪椅、家人們又慫恿我跟爸爸說要復健，開完刀要復健，我去說了，爸爸又答應我了，但時間一天一天過去，這時我發現一件事情，我發現爸爸不是不復健，我感覺爸爸好像特別享受自己坐在輪椅的時光，感覺像樣是那種不需要天天喝醉、不需要每天應酬客人、不需要擔心今天有沒有賺錢，每天餐桌上滿滿是自己想吃的食物，一天吃八頓，坐上輪椅不需要理由的脾氣、不需要理由的鬧，感覺爸特別享受、很完美的樣子，從此再也沒有人說得動他，於是爸爸這一坐了八年，這是誰看都會生氣的八年，於是我問了自己，這八年會不會才是我真正的老爸？我叫我岳父也叫爸，我問自己這八年、會不會是爸爸最幸福的日子，從我認識的林大哥，到Summer口中寵愛他們的爸爸，我也慢慢拼湊出完整的父親。爸爸這一生真的好辛苦，做一個人人好真的好累好累，在人生最後這幾年，這一切就像是爸爸精心策劃似的，在醫院最後三個月，沒聽他喊過一聲痛、沒讓兒女操過心，他也圈粉了北醫十一樓的護士小姐姐，我只能說，老爸你真的太帥了。醫生說生命的結束，聽覺是最後消失的，家人們、Summer等等在爸爸耳邊說好多好多的話，我呢，我一直找不到適合時機插話，也擔心自己一但開口就會失去控制的哭泣，但我終究忍不住，我還是給爸爸大喊一聲：爸爸謝謝你之後就再也什麼話也說不了。現在我想把那一天沒說完的話說出來：追思會場入口處設計了一面綠意盎然的植栽牆，上方以白色立體字寫著「林光寧先生追思會場」，簡約而隆重。走進靈堂內部，映入眼簾的是巨幅的主視覺背板，照片中的林光寧身穿花紋背心、繫著俏皮領結，雙手捧著肚子開懷大笑，旁邊寫著英文「Remember」以及「謝謝光寧」字樣，彷彿他正用一貫的爽朗笑聲感謝大家前來。靈堂現場以大量的白色蘭花、百合與翠綠樹木裝飾，兩側擺放著綠色植栽，整體風格溫馨且雅致，少了傳統喪禮的沉重陰鬱，多了一份對逝者的溫暖緬懷。目前家祭正在進行中，家屬與親友們身穿素服在場內列席，在工作人員的引導下進行儀式，眾人面對著那張充滿感染力笑容的遺照，在莊嚴肅穆的氛圍中，向永遠的「光寧老師」致上最高敬意。資深藝人林光寧近期因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲。今日在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行追思紀念會。林光寧女兒林有慧（Summer）是金曲歌王蕭敬騰的妻子，她和家人在訃聞中表示，父親一生喜歡熱鬧、喜歡和朋友家人相聚，因此誠摯邀請親朋好友抽空前來，並以林光寧喜歡的白色為主題，現場家屬和來賓，也都身穿白衣前來。林光寧18歲時加入了紅極一時的雷鳥合唱團，先後擔任貝斯手與吉他手，為他在圈內打下深厚根基。隨著時代風潮轉變，他並未畫地自限，28歲時毅然跨足電視圈，進入華視開啟演員生涯。儘管多以配角身分登場，但林光寧精湛的演技總能讓「綠葉」變得很搶眼。他是經典喜劇《家有仙妻》裡逗趣的「仙爸」，也是《台灣靈異事件》裡的記者老王；在偶像劇《轉角遇到愛》，他飾演大S的父親，間接成了羅志祥劇中的岳父，這些經典角色至今仍深植觀眾記憶。除了幕前演出，林光寧在70至90年代的秀場文化中，更是舉足輕重的關鍵人物，不同於現代經紀制度的SOP，當年的秀場經紀人全憑直覺與人脈「喬」事情。身為歌廳經理與經紀要角，他不僅要親自安排檔期，甚至得隨時上台救火應變。在這段輝煌歲月中，他與無數大牌藝人交情深厚，其中與國際巨星鄧麗君的真摯友誼，至今仍為圈內佳話。林光寧對演藝產業的敏銳度，也傳承給了女兒、現在的王牌經紀人林有慧，她從小跟著父親跑遍各大秀場，耳濡目染下培養出獨特見解。父女倆雖處不同世代，父親走的是傳統人脈經營，女兒則開創了現代化經紀公司「喜鵲娛樂」，兩代人接力在娛樂圈打下一片天。同時，林有慧也是歌王蕭敬騰的老婆與經紀人。