天后蔡依林剛結束《Pleasure》台北大巨蛋演唱會，怎料中國網紅梁曉珺拍片分析內容，被問到是否是「借運儀式」時竟扯上邪教，讓巡演中國主辦方氣到提告，而梁曉珺事後更惱羞成怒，在抖音上開嗆：「蔡依林要告我？」對此，命理師詹惟中接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時打臉「借運」說法，直言蔡依林已經那麽成功，根本不需要借運，反而帶給大家好聲音、替觀眾帶來滿滿福氣。
蔡依林演唱會遭扯邪教 詹惟中：沒資格批評
蔡依林演唱會遭造謠是邪教，詹惟中不忍替她說話，表示：「人家的成功是有目共睹的，人家付出的心血，我們共同是讚賞的，過程是經過很多努力換來的，任何人都沒資格批評。」詹惟中直言，蔡依林本身已經有著高知名度、備受肯定，「她帶來好聲音，帶給大家生活中聽的福氣，她是給大家福氣，不需要借運」。
詹惟中失言挨罵 他道歉：用詞應該更謹慎
詹惟中認為，蔡依林的歌曲讓大家能舒壓、獲得好心情，散發快樂的元素給大家，看到她被酸民攻擊覺得實在不應該，她的努力也不該被抹滅。而詹惟中過去也經常遭到網友攻擊，他則笑笑看待，表示這些酸言酸語是在替他「消業障」，不過對於自己過去因失言被罵他虛心檢討：「我講話、用詞應該更加謹慎小心，但我為人正派且按部就班，這是不容質疑的。」
梁曉珺日前在影片中分析蔡依林這次巡演的內容，沒想到她竟扯到邪教，更指巨蟒道具象徵著「撒旦的誘惑」，荒謬言論讓巡演主辦方怒提告。梁曉珺在第一時間火速刪除影片，不過昨日她卻突然拍片反擊，搬出中國宗教事務條例嗆：「蔡依林要告我？提告要去法院，在網路上讓粉絲@我呢，是不具備法律效應的。」
梁曉珺開嗆蔡依林 粉絲全炸鍋
今早梁曉珺更不甩官方警告，再度上架爭議影片，狠酸：「蔡姐竟然破防了？」讓粉絲們看了全炸鍋：「這女的一直在博流量」、「她的想像力可惜用錯地方」、「真是囂張，直接舉報」、「那個說法太牽強」，並決定舉報她。
