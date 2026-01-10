我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹主力球星王柏融今年卸下隊長職務，將重任交給同樣是中生代好手的吳念庭，他笑說，不會因為沒當隊長就不管球隊，資深球員會互相幫助。去年因傷打打停停，王柏融透過休賽季調整「身心靈」，他透露目前傷勢已復原，本季盼能「開心打球」，至於具體目標，王柏融笑說，「等達成再跟大家說。」王柏融今年卸下雄鷹隊長，交棒給吳念庭，2人在交接儀式時，王柏融笑得合不攏嘴，似乎卸下擔任隊長的壓力，王柏融表示，「其實我還是在這個球隊，（隊長）只是一個稱呼的方式。」王柏融也分享過去2年當隊長的心得，「因為年輕選手很多，有時候教練講的時候，他們或許會聽不懂，我就以（隊長）這個角色去協助他們。」雄鷹隊長由吳念庭接下來，被問到有沒有提點新任隊長，王柏融笑說，「我還是會在旁邊輔助他，不可能說卸下隊長後都不管，團隊不管誰當隊長，資深選手都是要互相協助、輔助，都是為了這個球隊好。」休賽季雄鷹從FA市場網羅黃子鵬，又從戰力外補強劉時豪，2人過去都是王柏融在Lamigo時期的隊友，王柏融說很開心，「那是以前很熟識的隊友，一起相處的時候都很快樂，走了一圈大家又一起，特別的歡樂，（劉）時豪本身就是個開心果，我想一定也會帶給這個球隊更多歡樂。」王柏融也跟黃子鵬說，有學長在，轉隊來雄鷹不用怕。王柏融去年賽季受到骨刺影響，打擊狀況時好時壞，經過修賽季的治療，他表示目前狀況良好，「有持續治療就復原了。休賽季就好好養傷，把身心靈都調整到最好。」他透露，休賽季去日本走一走，「去學一些東西、看一些東西，不管自己用不用得到，但對以後都是很多幫助，自己用不到也可以幫助學弟。」王柏融去年賽季敲出4轟，生涯累積96支全壘打，只差4支就達成百轟，他期盼本技能「開心打球」，至於設下什麼具體目標，他笑說，「等達成再跟大家說。」