▲台鋼雄鷹王柏融曾赴日打球，對於林安可旅日發展，他認為語言會是首要挑戰。（圖／台鋼雄鷹提供）

前統一7-ELEVEn獅主砲林安可昨（9）日正式加盟日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊，成為繼王柏融之後，中職第2位成功入札的野手。台鋼雄鷹王柏融今（10）日受訪時指出，赴日首要面對的挑戰就是「語言」，需要花一點時間才能融入團隊，他建議，林安可要「做自己」，「在台灣怎麼做，去日本就一樣照做，不要想說去日本就要改變自己，畢竟是洋將身份就做自己想做的。」王柏融曾在2019年透過旅外球資格，成功轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊，是中職首位透過「入札制度」轉隊的第1人，在日職的5年間，王柏融共在一軍出賽270場，敲出169安、15轟、打擊率2成35，2024年重回中職，返台加入雄鷹，成為創隊元老。林安可在中職7個賽季，共累積112轟，昨日正式加盟埼玉西武獅隊，成為繼王柏融後，中職第2位成功入札的野手。身為過來人，王柏融認為，旅日的首要的挑戰就是語言，「野手很複雜，因為不是只有打擊，還有守備、跑壘很多暗號，他在台灣怎麼做，去日本就一樣照做，不要想說去日本就要改變自己，畢竟是洋將身份就做自己想做的。」談到台日投手的投球策略差異，王柏融認為沒有太大改變，「文化不一樣就會有所差別，主要還是自己的心態。」王柏融指出，從中職輸出日職，每個人背負的壓力不同，最主要是看個人的性格、想法，「看自己是不是會容易思考這件事。」他坦言，自己赴日初期，也花了一對時間適應，「語言就是最大問題，還要透過翻譯，比較沒辦法很快融入大家。」