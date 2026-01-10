我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（10）日展開2026年春訓，新賽季隊長由吳念庭接任，從笑容滿面的王柏融手中接下「值星帶」，吳念庭說，這是他首次擔任隊長，想做一些事情讓球隊更好。雄鷹高層、總教練均喊出目標總冠軍，吳念庭卻只寫下季後賽，他笑說，「我好像寫錯了（目標）的感覺。」但吳念庭直言，自己事先求有，只要上半季拿下冠軍，就有本錢拚總冠軍。吳念庭昨日入住「皇鷹學院」，他大讚宿舍住起來很不錯，「2個房間，有客廳，各一台冷氣也有電視，還有裝MOD，我覺得非常好。」春訓期間吳念庭與曾子祐當起室友，他笑說是學弟指定的。新賽季吳念庭從王柏融手中接下隊長的棒子，是他生涯首次擔任隊長，「其實要做的事情也沒什麼不同，就是在場上、場下給選手一些心靈雞湯，分享怎麼打，帶動休息室氣氛，我覺得這滿重要的。」王柏融在交接隊長時，笑得合不攏嘴，吳念庭說，「柏融的壓力可以釋放一點，換到我身上了，所以柏融才會笑得這麼開心。2年也是辛苦他了，換我接下職位。我也要做一些事讓球隊更好，去年都是自己顧自己的成績，那今年擔任隊長這一職，就是希望也可以把球隊的東西也兼顧好。」不過吳念庭透露，一開始還有猶豫要不要接隊長，「因為我好像不太適合站在前面講話，加上又是第一次，其實還滿陌生的。」談到本季目標，吳念庭直接點名「安打王」，「去年缺席比較多場比賽，所以在安打數量上比較沒有辦法追到前半段的選手。如果今年能健康的一直出賽，應該有機會，也是把它當作一個目標。」台鋼會長謝裕民、雄鷹總教練洪一中都喊出今年的目標是總冠軍，不過吳念庭一開始設定是季後賽，他笑說，「我好像寫錯了（目標）的感覺。我是想說先求有再求好，如果上半季冠軍的話，就有季後賽，才有資格去拚總冠軍，我比較務實一點，眼前的目標先達成。」