我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹王維中今（10）日首度向球隊報到，相隔3年再度與哥哥王躍霖同隊，他希望能夠複製前次同隊的結果，一起拿下總冠軍。近2個賽季，王維中四縫線均速下滑，去年僅139.9公里，休賽季他赴美「進修」，盼能找回球速，新賽季王維中盼能穩定出賽，並直言去年賽季沒能把握，覺得可惜。王維中去年季末遭味全龍戰力外，但受到家鄉球隊台鋼雄鷹邀請，決定回鄉發展，首次與總教練洪一中合作。王維中回憶與洪總的首次對話，是他當年仍旅外時，休賽季回台看Lamigo的比賽，「那時候他們打總冠軍戰，比賽幾乎確定要贏了，我剛好坐在Lamigo休息室旁邊的媒體席。洪總就問我說，『待會兒要不要一起衝出去？』這是我跟他的第一次對話。」王維中透露，對於洪總的了解，大多是從隊友口中聽說，才知道洪總的個性，「我聽到的是...不能說的秘密，就是『嚴師出高徒』吧。入隊第一天，王維中說，洪總鼓勵他多替自己爭取一點先發機會。休賽季王維中前往美國進修，他坦言近2個球季球速下降，因此特別去一趟美國，感受一下國外選手怎麼丟球、怎麼飆速、怎麼做訓練，「去感受那個氛圍，我覺得這是我學到感受最深的東西，也是我出國的目的。」根據《野球革命》數據，王維中去年四縫線速球均速僅139.9公里，最快147公里；2024年球季四縫線速球均速僅140.6公里，最快148公里。王維中直言，美國行確實有收到效果，雖然無法透露球速回歸多少，但他表示，目前就差比賽的感覺，「會在春訓的訓練中把狀態調整到最好。球速是有符合我預期，而且是在球季剛結束、休賽季的情況下，那個數據對我目前來說已經算很好了。」王維中此次加入雄鷹，再度與哥哥王躍霖同隊，「在味全第3年（2023年）時同隊，在台鋼成立第3年（2026年）也同隊，希望有同樣的結果（奪冠）。」對於今年的目標，王維中盼能穩定出賽，「去年蠻多時間待在二軍，有時因為球隊調度，先發、牛棚兩邊跑。希望今年能穩定先發，只要球隊需要，希望能穩定出賽。」王維中去年僅在一軍出賽12場，拿下1勝3敗、防禦率6.53，所有數據都是他回到中職後最差，他坦言，回頭看這幾年的成績，確實起伏比較大，「對去年的球季其實還蠻有信心的，只是覺得自己沒有做好，所以有點可惜。」