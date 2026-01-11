我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹昨（10）日展開2026年春訓，卻意外引發「228洋將條款」的風波，雄鷹總教練洪一中致詞時，突然「暴雷」球隊有意網羅去年效力富邦悍將的美國籍投手布坎南（David Buchanan）。此番言論再度掀起「228洋將條款」的存廢議題，雄鷹球團與當事人洪總立刻道歉，悍將球團與聯盟則是立場堅定，呼籲各隊要遵守規定，此事件還燒到味全龍身上，龍隊則表態，球團的補強一切按照規則走。雄鷹總教練洪一中昨日在開訓致詞時，感謝球隊休賽季積極補強，卻無意間「嘴快」說出球隊有意網羅布坎南，此話一出瞬間引發軒然大波，由於悍將並未發放離隊同意書給布坎南，雄鷹若私下網羅，等於違反近年來飽受討論的「228洋將條款」，中職規章訂下規範，於第17章第96條明文規定：「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」雄鷹球團隨後發出聲明，並表示布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及悍將球團立場，「這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。」悍將球團也立刻做出回應，強調從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。對於洪總的發言，悍將表達震驚與不解，並呼籲各球團應遵守相關規範，「球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。」洪總在開訓結束後也正式表達歉意，並承認是自己一時「嘴快」，造成雄鷹、悍將2球團的困擾，洪總指出，去年布坎南對戰雄鷹的投球表現很出色，讓他有不錯的印象，因此曾建議球團，若悍將選擇不續約，可以納入補強的人選之一。洪總口中不停說「歹勢（抱歉）」，強調球團有告知他現階段是連接觸都無法接觸。聯盟與會長蔡其昌也在該案延燒後做出回應，蔡其昌強調，聯盟目前已啟動第一階段調查，確認雄鷹是否真的有私下接觸之事實。他直言，「既然規章在那裡，大家就要遵守。在2月底前不可以接觸就是不可以，接觸了就是要接受處分。」聯盟將秉持「簡單扼要」的原則，依據調查結果行事。此事件也意外延燒到味全龍身上，外傳龍隊有意網羅樂天桃猿洋投魔神樂，龍隊領隊丁仲緯表示，接觸魔神樂有按照規定走，確定後將一併公布。對於「228條款」再被討論，丁仲緯表示，相信聯盟會做好處理，若後續有相關討論，龍隊會持開放態度，一起討論、思考，怎麼讓中職發展更好。