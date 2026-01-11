全聯、大全聯宣布1月11日、12日限時推出生鮮優惠，台灣高麗菜下殺5折，單顆19元。農糧署表示，挑選高麗菜可掌握口訣「外表翠綠底部白、較輕膨鬆更脆口」；營養師陳珮淳指出，高麗菜外葉與內葉「最好沖洗」，才能兼顧食安與維生素C保存。達人表示，高麗菜可透過水耕、挖芯加濕紙巾、冷藏或冷凍等方式延長保鮮，水耕法甚至可放2個月。
全聯、大全聯高麗菜19元！限時開搶、每人限購3粒
省錢青菜別錯過！全聯、大全聯宣布，1月11日、1月12日限時推出生鮮爆殺優惠，其中台灣高麗菜下殺5折，單粒（約1公斤）只要19元，全聯、大全聯門市每日共計限量10萬顆，每人限購3粒。
高麗菜如何挑選？農糧署公布正解
農糧署指出，民眾在挑選高麗菜時可掌握簡單口訣「外表翠綠底部白，較輕膨鬆更脆口」，從外觀與手感判斷品質。首先要觀察菜球外型是否完整，葉片有無出現黃萎或水傷情形；接著可檢視葉片是否偏薄、色澤輕亮，這通常代表口感較為脆嫩、品質較佳。
至於重量判斷，農糧署也提醒可依季節調整，春季購買時建議挑選拿起來較為輕盈的高麗菜，冬季則可選擇抱起來感覺厚重、扎實的菜球，風味與口感都會較理想。
高麗菜內葉要洗嗎？營養師：最好沖洗
關於高麗菜是否需要清洗，營養師陳珮淳指出「最好沖洗」，關鍵在於食安與營養保存。她說明，高麗菜從外到內可分為外葉、內葉（球莖葉）、中心葉與菜芯，其中最外層葉片農藥殘留與灰塵最多，務必徹底清洗；內層葉相對乾淨，但若打算生食，如做成沙拉或涼拌，仍建議先以清水沖洗較為安心。
陳珮淳進一步表示，清洗不只是外觀問題，若未清洗就直接下鍋烹煮，往往需要拉長加熱時間才能確保殺菌，反而容易讓水溶性的維生素C大量流失。相較之下，事前簡單沖洗，不僅能兼顧食安，也有助縮短烹調時間，更能保留高麗菜的營養與口感。
高麗菜如何保鮮？4大神招「水耕法」可放2個月
高麗菜整顆保存不僅占冰箱空間，放久還容易變質，其實只要用對方法，就能大幅延長保鮮時間。有民眾分享水耕法，日本作家島本美由紀（Shimamoto Miyuki）也曾在著作《食材保存保鮮術》中，分享3個高麗菜保存方法，包含切開菜芯、包濕紙巾及切塊冷凍，可依照家中空間與食用習慣選擇最合適的方式。
1、水耕法：民眾分享，將高麗菜莖部朝下放在水盆中，讓根部吸水，約3天換一次水，吃多少就摘取多少的菜葉，擺放2個月後的葉片依然翠綠甜脆。
2、挖掉高麗菜芯：在高麗菜莖部處斜刺入3刀，呈現三角形狀挖去菜芯，用沾濕的廚房紙巾塞進切口處，再把整顆高麗菜放進保鮮袋，莖部朝下放。每次取走需要料理的份量後，要更換紙巾、保持濕潤，約可保鮮3至4星期。
3、濕紙巾包剖半高麗菜切口：若是買剖半的高麗菜，可用沾濕的廚房紙巾包覆切口，再放進保鮮袋中，切口朝下擺，約可保存10天。
4、高麗菜切塊冷凍：如果份量實在太多，可先挖去高麗菜芯，再整顆切成大塊放進保鮮袋，放進冷凍庫，可保存1個月以上。
資料來源：全聯、熊抱營養師｜珮淳、農糧署
