▲身高有170公分的徐曉晰（中），現在兒子、女兒都比她高，她也自認現在變成家裡最小隻的人。（圖／翻攝自徐曉晰臉書）

現年57歲的前知名VJ徐曉晰，雖然近年淡出演藝圈，但其凍齡美貌與自在的生活態度仍深受粉絲追隨。近日適逢寒假，她開心在社群平台曬出與一對高顏值兒女出國旅遊的美照，三人從溫暖的邁阿密一路玩到下雪的惠斯勒。照片中兒子高大帥氣，女兒更是罕見穿上比基尼辣秀逆天長腿，一家三口的神基因讓網友驚艷不已，徐曉晰看著孩子長大也忍不住自豪大喊：「我好會生！」並笑稱身高170公分的自己，現在變成全家最小隻的人。徐曉晰透露，這次的寒假行程相當豐富多彩，「聖誕節在溫暖的邁阿密，跨年在下雪的惠斯勒」。她表示，因為孩子們大了都離家好遠，一定要把握這難得的相聚假期，創造美好時光。在曝光的照片中，兄妹倆在遊艇上開心展示釣魚戰利品，兒子戴著墨鏡帥氣十足，身旁的女兒則身穿藍色圖騰比基尼，健康小麥色肌膚與燦爛笑容，修長美腿與好身材完全遺傳了媽媽的優良基因。而在另一張三人合照中，兒子身高超越媽媽許多，女兒也亭亭玉立，氣質相當出眾。這組神基因照片一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛留言大讚：「笑起來都好像，複製貼上」、「妳生了一對讓人稱羨的兄妹，氣質騙不了人」、「地表上最會生的媽咪就是妳無誤」。對此，徐曉晰也開心回應粉絲：「謝謝啦，他們是我的驕傲」。還有眼尖網友發現，昔日身形高挑的徐曉晰，如今站在發育良好的兒女身旁竟顯得嬌小，留言笑說：「麻麻變最嬌小的」，徐曉晰也幽默自嘲認證：「現在媽媽我最小隻惹」，言談間流露出滿滿的幸福與母愛。