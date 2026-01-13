第40屆金唱片在台北大巨蛋圓滿落幕，許多藝人紛紛曬出後台玩樂、遊走台北的幕後照片，繼宋仲基拎著台北市垃圾袋趴趴走、蔡依林合體半個韓國圈內當紅男團合照後，LE SSERAFIM成員中村一葉也曬出搞笑花絮，她在後台把玩台灣三角錐，還寫下：「這是熟練教練的示範⚠️請勿模仿⚠️！」笑翻一票粉絲：「中村一葉每次來台灣都在拍幹片！」
LE SSERAFIM中村一葉台灣喜拍垃圾片 合影三角錐超幽默
LE SSERAFIM成員中村一葉穿著表演服，在大巨蛋後台「比力氣」，她一開始示範怎麼打開髮夾，接著拿著三角錐舉重，甚至示範「超短」的立定跳遠，讓一票台灣觀眾笑傻：「中村一葉每次來台灣都在拍幹片」、「台灣街頭橘色三角錐你怎麼出現了？果然還是中村一葉拍這種抽象的」、「大阪人可能有點什麼天賦」、「一本正經的搞笑，大阪人的內建基因」，對她的搞笑見怪不怪。
除了中村一葉曬出幕後花絮，宋仲基也公開來台參加金唱片的點滴，除了拿台北市垃圾袋趴趴走，吃香菜多力多滋的模樣都釣出前總統蔡英文留言；蔡依林則是公開跟CORTIS、邊佑錫的合照，連好久不見的小S也現身後台與CORTIS合影留念，整個大巨蛋星光熠熠。
金唱片收視率出爐 女性收看族群居多
這次金唱片成立40週年，特別於10日來到台北大巨蛋舉辦，18組韓團包含Stray Kids、Jennie等都來台共襄盛舉，從下午4點紅毯、5點頒獎，一路到晚上11點半才結束，當晚的收視率也出爐，特別是在CORTIS與ALLDAY PROJECT登台時，分別創下收視最高點，數據也顯示35歲至49歲女性族群收看居多，顯示金唱片對女性觀眾的高度吸引力。
IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
LE SSERAFIM成員中村一葉穿著表演服，在大巨蛋後台「比力氣」，她一開始示範怎麼打開髮夾，接著拿著三角錐舉重，甚至示範「超短」的立定跳遠，讓一票台灣觀眾笑傻：「中村一葉每次來台灣都在拍幹片」、「台灣街頭橘色三角錐你怎麼出現了？果然還是中村一葉拍這種抽象的」、「大阪人可能有點什麼天賦」、「一本正經的搞笑，大阪人的內建基因」，對她的搞笑見怪不怪。
除了中村一葉曬出幕後花絮，宋仲基也公開來台參加金唱片的點滴，除了拿台北市垃圾袋趴趴走，吃香菜多力多滋的模樣都釣出前總統蔡英文留言；蔡依林則是公開跟CORTIS、邊佑錫的合照，連好久不見的小S也現身後台與CORTIS合影留念，整個大巨蛋星光熠熠。
金唱片收視率出爐 女性收看族群居多
這次金唱片成立40週年，特別於10日來到台北大巨蛋舉辦，18組韓團包含Stray Kids、Jennie等都來台共襄盛舉，從下午4點紅毯、5點頒獎，一路到晚上11點半才結束，當晚的收視率也出爐，特別是在CORTIS與ALLDAY PROJECT登台時，分別創下收視最高點，數據也顯示35歲至49歲女性族群收看居多，顯示金唱片對女性觀眾的高度吸引力。