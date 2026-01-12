我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林也知道自己的韓文發音跟想睡졸림很像，笑喊「想睡的母親」。（圖／IG@jolin_cai）

蔡依林韓文名發音撞「想睡」 粉絲笑爆不放過諧音哏

蔡依林晚上9:30就睡由來 原本只是為了調時差

▲許光漢（左）也笑蔡依林在金唱片工作超過晚上9點半，「但昨天超過9點半……」。（圖／IG@kuanghanhsu、jolin_cai）

南韓金唱片上週末（1／10）在台北大巨蛋圓滿落幕，典禮話題不斷，其中最受關注的除了，並親自頒發新人獎給CORTIS之外，還有一個意外的「韓文諧音哏」直接笑翻全網。韓方主辦在介紹她時，以韓文字幕打上가수 졸린（歌手Jolin），沒想到「졸린」和代表想睡、打瞌睡的「졸림」發音太像，，瞬間對到笑點，她本人也在限動自嘲喊：「想睡的母親。」連許光漢都忍不住調侃補刀：「但昨天超過9點半……」互動相當爆笑。蔡依林這次受邀擔任金唱片頒獎人，一登場就先用流利韓文向全場問好：「大家好，我是蔡依林，謝謝第40屆金唱片邀請我來。」接著再切換成中、英文頒發最佳新人獎給CORTIS，3種語言自然轉換，立刻掀起現場與線上觀眾討論。特別的是，韓國直播畫面中，字幕標示為가수 졸린（歌手Jolin），原本只是單純把英文名字Jolin用韓文音譯，但不少人立刻發現，這和「졸림（想睡、打瞌睡）」發音超像，網友笑喊：「連韓國也不放過諧音哏嗎XD」，連蔡依林本人都注意到這個巧合，直接在限動自嘲寫下：「想睡的母親。」更好笑的是，蔡依林與另一位頒獎人許光漢本來就有合作緣分，她曾為許光漢主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》獻唱主題曲〈親愛的對象〉，許光漢還在片中全裸跳過〈舞孃〉，這次2人在金唱片後台再度碰面，許光漢發文調侃：「但昨天超過9點半……」蔡依林也幽默回應：「鬼家人見面沒旋轉！」後台氣氛相當歡樂。除了三聲道頒獎成為焦點，蔡依林也在後台和多組韓流當紅卡司合照，包括、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE（ZB1）、邊佑錫等人，，連韓國藝人也知道台灣天后蔡依林，引發滿滿討論。蔡依林日前為新專輯《Pleasure》宣傳，同步開設Podcast節目分享生活與創作日常，談到自己的養生關鍵就是早睡，她透露一開始只是為了調整美國時差，原本晚上10點就寢，後來乾脆提前到9點半。沒想到只要那段時間有乖乖早睡，隔天皮膚狀態就好到不行，「那幾天起床都很漂亮。」蔡依林還半開玩笑說，希望演唱會都能下午2點開始、唱到4、5點就好。好友蔡健雅也曾爆料，有次聚會聊得正起勁，蔡依林卻默默叫車回家，因為蔡依林說：「現在9點半就會想睡覺。」相關片段曝光後，不少網友跟著實測，直呼10點前睡真的很有感，也難怪蔡依林出道多年來，狀態始終在線。