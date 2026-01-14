我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自AD於2025年初交易至達拉斯獨行俠隊以來，這種不穩定的出賽情況更趨嚴重。（圖／美聯社／達志影像）

長期以來，「每日觀察（Day-to-day）」幾乎成了「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）職業生涯的代名詞。根據美國媒體《報導的數據顯示，這位明星大前鋒的傷病史規模已達到令人咋舌的程度，在其NBA美國職籃（National Basketball Association）職業生涯中，AD共遭受了296次傷病，受傷部位涵蓋全身51個不同的部位。這份詳盡的傷病清單簡直如同一本醫學教科書，揭示了AD脆弱的身體結構中，下半身承受了最頻繁的打擊。以下為受傷頻率最高的前幾大部位：腳部（Foot）：55次腳踝（Ankle）：24次阿基里斯腱（Achilles）：20次背部（Back）：20次內收肌（Adductor）：18次膝蓋（Knee）：18次除了這些主要部位，他的受傷範圍還包括小腿、肩膀、腳底筋膜、大拇指、手腕、腹股溝、手肘、眼睛、手指，甚至是頭部與臀大肌。這種全身性的受傷分布顯示，這並非單一慢性舊傷未癒，而是其身體在多個區域都存在著極高的受傷風險。自AD於2025年初交易至達拉斯獨行俠隊以來，這種不穩定的出賽情況更趨嚴重。在加盟不到一年的時間裡，他已在達拉斯遭遇了18次不同的傷病，導致他在僅有的29場出賽中缺席了多達42場比賽。最近一次嚴重的挫折發生在上周，AD左手韌帶受傷，這可能導致他再度缺陣數周。儘管他在場上時仍能繳出場均20.4分、11.1籃板與1.6阻攻的高水準表現，但「無法持續上場」已成為他職業生涯最大的隱憂。AD的職業生涯始終活在兩個極端的真相中：一個是無可置疑的籃球天賦，他是NBA冠軍、防守強權，也是聯盟史上最全能的大個子之一；另一個則是史詩級的易碎性。這種不穩定性不僅影響了他在場上的節奏，也讓獨行俠管理層在進行長期規劃與交易談判時面臨巨大的困境。各隊高層不再討論AD是否具備帶隊奪冠的能力，而是討論他是否能保持健康直到季後賽結束。累計傷病總次數：296次。受傷身體部位總數：51個。最脆弱部位：腳部（55次）。達拉斯時期缺賽率：加盟後缺席場次（42場）遠高於出賽場次（29場）。