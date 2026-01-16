我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關詠荷曾是TVB頒獎典禮首屆視后，曾經是高收視的保證。（圖／摘自TVB Best Drama 熱播劇場 YT）

▲關詠荷（右）與張家輝（左）一起合演過《金裝四大才子》，戲裡就演秋香和唐伯虎。（圖／摘自 TVB Drama – Comedy 喜劇台 YT）

曾以《醉打金枝》、《陀槍師姐》等劇成為收視常勝軍、有「港劇女王」美譽的關詠荷，淡出幕前多時，和金馬影帝老公張家輝結婚23年始終恩愛，近日兩人在義大利米蘭的機場被粉絲捕獲，要求合照時完全沒有大牌架子，61歲關詠荷戴上眼鏡、沒特別濃妝艷抹的狀態下，皮膚依然緊緻，讓網友大為讚嘆。有網友近日發布圖文，直呼自己超幸運，到義大利的米蘭，下飛機後才發現與影帝張家輝和視后關詠荷同班機，兩人也大方和這位網友合照，只見張家輝與關詠荷的素色帽T頗為搭配，有如「情侶裝」，張家輝戴上毛帽、星味仍難遮掩，還不時照顧身旁的太太，讓網友讚美好細心，會搶先去幫關詠荷拎行李。關詠荷不但模樣凍齡，還被發現沒有拿名牌包，作風低調。關詠荷與張家輝都曾經是亞視的藝人，接著先後轉投TVB才真正大紅，不過關詠荷跳槽後都是擔任女主角，很迅速受到觀眾的喜愛，尤其《河東獅吼》、《醉打金枝》等將她成功打造為性格鮮明、自信討喜的大女主代表，讓她登上首屆TVB萬千星輝頒獎典禮的最佳女主角寶座，「港劇女王」封號也因此出現。相較之下，張家輝在TVB並未一開始就大受歡迎，直到在《天地豪情》扮演大反派才人氣爆發，反而是因此轉進影壇，才逐步登上大銀幕一線紅星的位置，外界始終有他和關詠荷「女強男弱」的印象，過去許多類似情形的明星夫妻因而感情生變，他和關詠荷卻始終恩愛。後來關詠荷淡出幕前，比較長時間在家照顧女兒，張家輝則從成為金馬影帝後，演藝界地位突飛猛進，夫妻終於不會再是「女強男弱」，其實關詠荷始終不承認這個說法，也表明喜歡一個人與名氣無關，難怪兩人能相愛到現在，依然是旁人眼中的模範夫妻。