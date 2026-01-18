女星吳佩慈淡出演藝圈後，替香港富商男友紀曉波生下4胎兒女，也因此母憑子貴，經常收到紀曉波送的奢侈品，甚至是房產、豪車，讓吳佩慈身價快速飆升，據說高達232億台幣，但卻被外界嘲諷是「髒錢」，質疑紀曉波的博弈事業不單純。對此，吳佩慈去年1月曾親自發文替男友喊冤，表示紀曉波沒被FBI通緝，也與緬甸詐騙園區無關，他們會持續透過起訴媒體、造謠者的方式自清，並強調：「接下來所有的官司勝訴金額將捐給反詐機構」。
吳佩慈準婆婆在塞班島遭捕！紀曉波家族產業惹議
紀曉波68歲的媽媽崔麗杰因違反美國移民法規，本月13日在美國屬地塞班島遭逮捕，此事再度引起外界對紀曉波一家，以及「準媳婦」吳佩慈的關注。據悉，吳佩慈與紀曉波交往後，身價也逐漸飆升，更曾花40億打造水晶巨龍裝飾，送給崔麗杰，豪門家族的一舉一動都很高調；但外界對於紀曉波的家族博弈事業看法頗為負面，認為他的賭場涉及幫詐騙集團洗錢。
紀曉波昔遭爆被FBI通緝 吳佩慈強勢發聲護愛
2024年12月時，更有報導表示，紀曉波與緬甸詐騙園區有所牽連，甚至傳出他被美國聯邦調查局（FBI）通緝的說法，猜測紀曉波因此逃亡日本，不敢露面，吳佩慈只能帶著小孩四處奔波，但同時也繼續過著豪門貴婦生活，與紀曉波沒有婚姻關係，讓她受到的牽連較小。
針對外界的質疑和指控，吳佩慈與紀曉波12月6日委託律師發聲，否認紀曉波被通緝一事，更要求媒體下架不實內容。去年1月，吳佩慈更直接於IG發文，強調紀曉波與緬甸詐騙園區無關，更憤怒表示：「長年被黑（抹黑），官司都不知道勝訴了多少場了，之前的勝訴金都已捐給慈善機構。」
吳佩慈當時還公開一封律師函，透露自己和紀曉波接下來也將繼續起訴所有未經查證的報導，「法律起訴雖然需要耗費很長的時間和精力，但也是自證的最佳方法，接下來所以的官司勝訴金額將捐給反詐機構」。不過如今再翻看吳佩慈IG，這篇貼文已經消失，應該是為了不影響自己的美照版面；吳佩慈最近一次發文則是為了哀悼去年2月過世的好姊妹大S（徐熙媛）。
