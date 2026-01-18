尾牙季開跑，受邀演出的藝人也成為焦點，甚至有網友整理出今年各企業的尾牙卡司名單，像是動力火車、A-Lin、告五人等都是一場又一場。值得一提的是，科技公司佳世達在2024年跨海請來韓國人氣女團aespa，當時造成轟動，至今仍讓許多員工十分難忘，隨著尾牙季到來再度引發熱議，網友紛紛表示：「好像後面沒尾牙能突破這場了」、「這真的不可能被超越了」。
不少企業在尾牙時都會請來天王、天后演出，像是蔡依林2018年曾在華碩尾牙壓軸登場，一連唱跳40分鐘讓員工們嗨翻。天團五月天也曾現身仁寶電腦尾牙，並帶領現場700桌員工一起倒數。另外，張惠妹2024年罕見接下緯創資通的尾牙，熱唱45分鐘讓網友羨慕直呼：「根本幸福企業。」
aespa 2年前現身佳世達尾牙 網友喊：至今難超越
不過，提到最讓人印象深刻的尾牙，許多人點名科技公司佳世達，2024年跨海請來韓國人氣女團aespa，並一連演唱5首熱門歌曲，掀起滿滿話題。直到現在仍讓人難忘，近來尾牙季再度引起討論，網友表示：「現在還是覺得很扯，到底怎麼請到的⋯」、「現在應該沒有尾牙可以請aespa了吧」、「那年真的是巔峰」、「這才叫幸福企業！」、「直到2026還是難以超越」、「尾牙天花板」、「尾牙傳奇」。
韓國SM娛樂旗下女團aespa由Karina及Winter、Giselle以及Ningning組成，出道4年左右就紅遍全球，2024年首度來台參加尾牙演出，以〈Drama〉開場，再唱了〈Trick or Trick〉、〈Hold On Tight〉、〈Spicy〉以及〈Next Level〉，光是出場費估計就超過1000萬以上。
尾牙季開跑 動力火車、告五人邀約不斷
今年，許多科技廠則邀請到天團動力火車，包括廣達、華碩、和碩、台新新光金等等；另外，2026流量女王A-Lin、新一代天團告五人、蕭敬騰、玖壹壹也有多場演出邀約。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，提到最讓人印象深刻的尾牙，許多人點名科技公司佳世達，2024年跨海請來韓國人氣女團aespa，並一連演唱5首熱門歌曲，掀起滿滿話題。直到現在仍讓人難忘，近來尾牙季再度引起討論，網友表示：「現在還是覺得很扯，到底怎麼請到的⋯」、「現在應該沒有尾牙可以請aespa了吧」、「那年真的是巔峰」、「這才叫幸福企業！」、「直到2026還是難以超越」、「尾牙天花板」、「尾牙傳奇」。
韓國SM娛樂旗下女團aespa由Karina及Winter、Giselle以及Ningning組成，出道4年左右就紅遍全球，2024年首度來台參加尾牙演出，以〈Drama〉開場，再唱了〈Trick or Trick〉、〈Hold On Tight〉、〈Spicy〉以及〈Next Level〉，光是出場費估計就超過1000萬以上。
尾牙季開跑 動力火車、告五人邀約不斷
今年，許多科技廠則邀請到天團動力火車，包括廣達、華碩、和碩、台新新光金等等；另外，2026流量女王A-Lin、新一代天團告五人、蕭敬騰、玖壹壹也有多場演出邀約。