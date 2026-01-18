BLACKPINK成員Jennie本月16日迎來30歲生日，當天她先是演唱會舞台上變身水豚和粉絲一齊慶祝，演出結束後，則與隊友Lisa現身東京夜店舉辦生日派對，活動現場她貼在香檳女郎身邊火辣熱舞，甚至還在香檳上點煙火助興，不過相關畫面曝光後，卻受到許多批評認為她這是「最糟示範。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jennie生日夜店高調慶祝　噴火開香檳熱舞挨轟

Jennie的生日爭議主要來自夜店慶生影片，在網路上曝光的畫面中可見，夜店員工在包廂內以噴火裝置開香檳，火花四濺，甚至噴濺至天花板，引起部分網友聯想到過去瑞士夜店火災事故，認為在密閉空間進行明火表演相當危險。

除了香檳煙火的安全疑慮，派對現場多名身穿性感蕾絲內衣、吊帶襪的「香檳女孩」也成為討論焦點，尤其是Jennie與她們貼身熱舞的畫面，被部分網友解讀為「物化女性」，表示這樣的內容對青少年粉絲可能造成不良影響，批評身為國際明星的Jennie應該更故意自己言行。

▲Jennie生日當天在夜店熱舞的影片引起不少批評。（圖／X）
▲Jennie生日當天在夜店熱舞的影片引起不少批評。（圖／X）
輿論兩極化延燒社群　私人行程界線再被討論

Jennie夜店慶生的畫面在社群平台瘋傳，掀起兩極討論，批評者指出，Jennie的粉絲都是年輕族群，一舉一動都具示範效果、可能被模仿。然而，許多支持者則力挺表示，Jennie已是30歲的成年人，且派對屬於私人時間，並非公開行程，不應被過度放大檢視，並且強調，會將夜店文化與「不良示範」直接畫上等號的網友，才是帶有刻板印象、腦筋死板的人。

資料來源：X

看更多Jennie相關新聞：

Jennie金唱片戰袍撞衫寧寧！連髮型都超像　粉絲狂讚：都沒輸

金唱片／邊佑錫捲髮帥氣頒獎！Jennie跳完全身汗奪大賞：我臉很糟

金唱片／Jennie身上布料少到扯翻！抬高屁股抖臀辣翻　觀眾看傻了

金唱片後台直擊／Jennie穿紅毯壓軸炸場　超狂高清真面目太震撼！

相關新聞

Jennie生日殺瘋了！騎卡皮巴拉衝BLACKPINK東京巨蛋　粉絲被萌翻

台灣業主花245萬替Jennie慶生！全台應援比拚　陳其邁1操作最經典

Jennie把生日蠟燭當香菸在叼！慶生影片曝光　挨酸忘記吸菸爭議嗎

Jennie今過30歲生日！台灣金主砸245萬幫應援　霸氣出手身分曝光