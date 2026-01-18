我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie生日當天在夜店熱舞的影片引起不少批評。（圖／X）

BLACKPINK成員Jennie本月16日迎來30歲生日，當天她先是演唱會舞台上變身水豚和粉絲一齊慶祝，演出結束後，則與隊友Lisa現身東京夜店舉辦生日派對，活動現場她貼在香檳女郎身邊火辣熱舞，甚至還在香檳上點煙火助興，不過相關畫面曝光後，卻受到許多批評認為她這是「最糟示範。」Jennie的生日爭議主要來自夜店慶生影片，在網路上曝光的畫面中可見，夜店員工在包廂內以噴火裝置開香檳，火花四濺，甚至噴濺至天花板，引起部分網友聯想到過去瑞士夜店火災事故，認為在密閉空間進行明火表演相當危險。除了香檳煙火的安全疑慮，派對現場多名身穿性感蕾絲內衣、吊帶襪的「香檳女孩」也成為討論焦點，尤其是Jennie與她們貼身熱舞的畫面，被部分網友解讀為「物化女性」，表示這樣的內容對青少年粉絲可能造成不良影響，批評身為國際明星的Jennie應該更故意自己言行。Jennie夜店慶生的畫面在社群平台瘋傳，掀起兩極討論，批評者指出，Jennie的粉絲都是年輕族群，一舉一動都具示範效果、可能被模仿。然而，許多支持者則力挺表示，Jennie已是30歲的成年人，且派對屬於私人時間，並非公開行程，不應被過度放大檢視，並且強調，會將夜店文化與「不良示範」直接畫上等號的網友，才是帶有刻板印象、腦筋死板的人。