我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈建宏淡出戲劇圈後積極發展副業。（圖／IG@krisshen）

33歲男星沈建宏（Kris）過去靠《原味的夏天》電視劇出道，不過他前年遭到前女友Bella爆料是劈腿渣男，陷入桃色風波的他因此鮮少出現在螢幕前，不過他的近況仍然受到許多網友關注，不僅曾被目擊在菜市場擺攤賣雞腿，日前被看到身材發福出現在孫生的拳願明星格鬥賽，根據《CTWANT》報導，沈建宏在去年12月27日晚間，被目擊出現在台大綜合體育館，低調觀戰第23屆《拳願》明星格鬥賽，觀看秋偉對戰孫生的比賽，當天他穿著黑色大衣、頭戴黑色鴨舌帽，打扮簡單樸素，相較過去螢幕上的精實形象，他身形略顯圓潤，氣場也明顯收斂不少，看不出昔日偶像團體成員的明星光環。事實上，沈建宏近兩年雖鮮少推出戲劇作品，但並未完全離開演藝圈，他積極投入音樂領域，嘗試以DJ與創作歌手身分重新出發，並與百大DJ VEENA學習音樂，陸續推出〈Over You〉、〈不能再愛了〉等單曲，希望透過音樂為人帶來力量。除了音樂事業，沈建宏的副業動向同樣引發討論，2024年間，他曾被直擊在傳統市場擺攤賣雞腿，親切招呼客人、毫無明星架子，他也同步經營醫美與皮拉提斯相關事業，並透過社群平台Threads與粉絲互動，分享生活與工作近況，努力維持曝光與人氣。然而，沈建宏近年的關注焦點，仍難以避開感情風波，他與前女友Bella交往約9個月，最終卻以雙方激烈交鋒收場，女方指控他在交往期間劈腿、約炮，直指其「道德淪喪」；沈建宏則反擊女方雙標，爆料對方從事八大行業，並與前男友牽扯不清，掀起不小爭議。此外沈建宏與多年合作、情同父子的經紀人辛誌諭，也曾因這段感情風波關係一度緊張，外界對其人際與事業狀況多所揣測，所幸近來他逐漸回歸穩定節奏，雖未高調復出，仍持續關注娛樂圈動態，甚至被發現購買蔡依林演唱會門票，以粉絲身分默默支持。