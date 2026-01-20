我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士（20）日在主場以135：112大勝熱火，然而勝利的喜悅卻被陣中大將吉米·巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢陰影籠罩。巴特勒在第三節一次跳起落下時，右膝意外扭傷並痛苦倒地，隨後在隊友巴迪·希爾德（Buddy Hield）等人的攙扶下離場，連老闆萊科布（Joe Lacob）知道消息後都趕回了休息室關切情況。根據賽後最新消息，巴特勒雖已坐上輪椅，但情緒似乎相對穩定，甚至還笑著吐槽希爾德：「閉嘴吧你」。作為親自攙扶巴特勒回更衣室的隊友，希爾德在賽後受訪時透露了巴特勒的目前狀況。希爾德表示：「他還是老樣子，精神很好。他甚至開玩笑說他沒事，坐輪椅也沒問題。希望傷勢不重，他能儘快重返賽場。」事實上，NBA官方也捕捉到了巴特勒受傷瞬間與希爾德的對話。當時巴特勒躺在地上冷靜地吐出一句：「看著挺嚇人哈。」希爾德則回話要他趕緊起來，巴特勒隨即展現硬漢本色，邊喊膝蓋痛邊吐槽隊友：「閉嘴吧你！」勇士主帥史蒂夫·科爾（Steve Kerr）坦言，全隊現在都因為這起傷病而情緒低落，正焦急等待進一步的消息。科爾透露：「他當時問裁判是不是要罰2個球，說的時候還笑了，希望這是個好兆頭。」對於即將到來的背靠背比賽，科爾表示在核磁共振（MRI）結果出來前，一切都還是未知數。當家球星斯蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）也分享了當時在場上的奇特情景：「說起來有點好笑，他當時躺在地上還在那兒講笑話呢。」柯瑞提到，巴特勒倒地後第一反應竟然是想堅持執行完罰球，展現了強大的競爭心。現場鏡頭也捕捉到巴特勒誇張的表情，以及露出笑臉的畫面，展現他的硬漢本色。儘管巴特勒本人展現樂觀態度，但醫學博士Brian Sutterer在觀看錄像後卻表達了高度擔憂。他指出，巴特勒落地的動作——包括平腳著地、巨大的地面反作用力，以及膝蓋明顯向內塌陷（內扣）並伴隨旋轉——與2021年沙里奇（Dario Saric）遭遇ACL（前十字韌帶）撕裂時的動作如出一轍。回顧巴特勒的職業生涯，其右膝曾有過2018年半月板撕裂與2024年內側副韌帶（MCL）扭傷的病史，這次傷病是否會重創勇士的賽季佈局，所有球迷都在屏息等待明日的醫學報告。