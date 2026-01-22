隨著3月即將到來的第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步臨近，日本武士隊（侍Japan）於1月16日公布了第2波、共計11人的代表隊名單。根據日本媒體《Sports Graphic Number》報導，這波名單以國內職棒球員為主，旅外球星僅有目前身為自由球員的菅野智之（Tomoyuki Sugano）一人在列。根據目前的整體佈局，日本隊的最終30人名單已呼之欲出，留給國內組球員的競爭名額恐怕僅剩下最後4席。
制度改變 導致旅外組發表延遲
目前日本隊已確認的旅外球員包括大谷翔平（Shohei Ohtani）、菊池雄星（Yusei Kikuchi）、松井裕樹（Yuki Matsui）以及菅野智之共4人。然而，眾所期待的山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、今永昇太（Shota Imanaga）、鈴木誠也（Seiya Suzuki），以及新球季轉戰美職的岡本和真（Kazuma Okamoto）與村上宗隆（Munetaka Murakami）等人卻遲未現身。
總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）透露，這與本屆大會修改的徵召規則有關。過去只需與球員及其球團達成共識即可，但本屆規定必須統一向大聯盟（MLB）總部提出申請，再由MLB向球團與球員確認，並處理保險等複雜程序。由於MLB總部負責對接全球參賽國的相關人員有限，導致回覆進度緩慢，讓日本隊名單陷入「擠牙膏式」發表的窘境。
全員到齊後 國內組僅餘4個空位
根據《Sports Graphic Number》報導，若日本隊屬意的其餘7名旅外球星（包含投手山本由伸、今永昇太、千賀滉大，以及野手鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆）最終都能順利參賽，日本隊的名單將僅剩下投手2人、捕手1人、內野手1人的空缺（外野手已無名額）。
目前的競爭態勢如下：
捕手（1席）： 預計將由具備上屆經驗的中村悠平（Yuhei Nakamura）與打擊實力強勁的岸田行倫（Yukinori Kishida）展開「二選一」的決選。
內野手（1席）： 井端總教練的愛將、廣島隊的小園海斗（Kaito Kozono）被視為最有力的人選。
投手（2席）： 受到傷病因素影響，去年有傷病史的宮城大彌（Hiroya Miyagi）仍需視自主訓練狀況做最終評估，若狀態不穩，隊友曾谷龍平（Ryuhei Sotani）可能遞補。另一個名額則由高橋宏斗（Hiroto Takahashi）、北山亘基（Koki Kitayama）與藤平尚真（Shoma Fujihira）競爭。
最終30人名單預計1月底揭曉
井端總教練強調：「贏球是最大目標，但讓球員在不受傷的情況下回到母隊也是重要任務。」由於旅外組仍有部分不確定因素，國內組的選拔也將隨之變動。
上屆日本隊在1月26日便公布了完整名單，但本屆受限於MLB的回覆速度，完整30人名單預計要延遲至1月的最後一周才能最終確定。各國最終官方名單必須在2月6日前向大會提交，屆時美國、多明尼加等勁旅的陣容也將完全揭曉，日本武士隊正為打造史上最強團隊進行最後衝刺。
消息來源：Sports Graphic Number
